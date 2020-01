Bến Cát sắp có phố thương mại tập trung đầu tiên

Bên cạnh hạ tầng, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cũng đang tập trung quy hoạch các khu thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và chuẩn bị lên đô thị loại 2 vào năm 2020. Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Cao su Lộc Phát đã công bố dự án Phố thương mại Lộc Phát được giới đầu tư bất động sản quan tâm.

Tiềm năng lớn, giá rẻ

Là phố thương mại tập trung đầu tiên tại thị xã Bến Cát, Phố thương mại Lộc Phát được xây dựng trên quy mô 7,2 ha, bao gồm 467 nền nhà phố thương mại và các tiện ích như trường học, công viên, khu thể dục thể thao… Tiện ích liên kết của dự án khá đa dạng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm Bến Cát, chợ Bến Cát, trung tâm thương mại Điện Quang Việt Hoa, Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, Đại học quốc tế Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một…

Điểm nổi bật của dự án Phố thương mại Lộc Phát là nằm liền kề trục thương mại huyết mạch ĐT 240 kết nối Bến Cát - Bàu Bàng và chỉ cách trung tâm hành chính thị xã Bến Cát 3,5km.

Theo quy hoạch, trên tuyến trục này sẽ phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ đa dạng, trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị, dịch vụ logostics…phục vụ hàng chục khu công nghiệp lớn như Rạch Bắp, Protrade Singapore, Mỹ Phước, VSIP 2… Sắp tới, tại đây còn có thêm Khu công nghiệp - khoa học công nghệ cao 900 ha và cảng cạn ICD Bàu Bàng 20 ha hứa hẹn tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực.

Trước đây, khi chưa có khu công nghiệp Mỹ Phước, Bến Cát là địa phương sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng nay đã trở thành "thủ phủ công nghiệp" với hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc, thương mại dịch vụ phát triển giúp bất động sản tăng giá hàng chục lần. Giới kinh doanh bất động sản kỳ vọng việc đầu tư mạnh cho hạ tầng và công nghiệp sẽ tiếp tục giúp Bến Cát, Bàu Bàng cất cánh.

Bên cạnh đó, Phố thương mại Lộc Phát còn tạo "sóng" trên thị trường bất động sản Bình Dương nhờ hạ tầng đã hoàn chỉnh, pháp lý đầy đủ rõ ràng và rất nhiều tiềm năng. Hiện nay, toàn bộ hạ tầng dự án đã xây dựng hoàn thiện cơ bản, khách hàng giao dịch có thể nhận nền xây nhà ở ngay. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhiều khách hàng đang đề cao yếu tố an toàn trước khi quyết định "xuống tiền".

Khoản đầu tư thông minh

Nhà phố thương mại là mô hình nhà ở kết hợp với hoạt động kinh doanh đa dạng. Đặc điểm của dòng sản phẩm này là thường nằm ở các khu đông dân cư, kinh tế phát triển, hạ tầng kết nối tốt thuận lợi cho các hoạt động giao thương.

Tuy không phải là loại hình mới nhưng nhà phố thương mại luôn có sức hút rất lớn trên thị trường bất động sản bởi khả năng mang lại dòng tiền ổn định cho các chủ nhân. Vì thế, sản phẩm này thường tăng giá mạnh mẽ so với nhà ở thông thường do cung không đủ cầu.

Được biết, mức giá của dự án Phố thương mại Lộc Phát rất cạnh tranh, chỉ 560 triệu đồng kèm theo khuyến mãi nhân ba gồm: tặng 1.000 USD, chiết khấu 10% trên tổng giá trị sản phẩm và cơ hội trúng sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng. Theo tìm hiểu, mức giá của Phố thương mại Lộc Phát thuộc loại thấp nhất trên thị trường Bình Dương trong khi tiềm năng vượt trội.

Bên cạnh những lợi thế cạnh tranh về vị trí, hạ tầng và pháp lý, Phố thương mại Lộc Phát còn thu hút khách hàng quan tâm bởi lợi nhuận hấp dẫn. Theo đó, năm 2020 bảng giá đất của Bến Cát được điều chỉnh tăng 60%, Bàu Bàng tăng 80%. Như vậy, Phố thương mại Lộc Phát đang mang đến cho khách hàng cơ hội bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản bất chấp biến động của thị trường. Đây là nguyên nhân mà chỉ sau hơn một tuần công bố, toàn bộ giỏ hàng đợt 1 gồm 160 nền đã được khách hàng đặt chỗ.

Phố thương mại Lộc Phát đang được phân phối thông qua năm doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Uniland, Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu, Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Nhất Việt, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Dương, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Minh Dương.

Đây là năm nhà phát triển, phân phối bất động sản hàng đầu đã khẳng định uy tín trên thị trường Bình Dương. Thời gian vừa qua, các dự án của năm đơn vị này phân phối đều thi công đúng tiến độ cam kết và mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư như Uni Mall Center, Hana Garden Mall, The Eden City… Do vậy, khách hàng cũng hoàn toàn an tâm về khoản đầu tư của mình vào giao dịch Phố thương mại Lộc Phát.