Bị Mỹ gây sức ép, nhà sáng lập Huawei vẫn tự tin về doanh số smartphone 2019

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) Huawei, ông Nhiệm Chính Phi, tuyên bố hãng này sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số điện thoại thông minh (smartphone) 30% trong năm nay, dù bị Chính phủ Mỹ hạn chế mua linh kiện và công nghệ từ các nhà cung cấp Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang Yahoo Finance mới đây, ông Nhiệm nói hai thương hiệu smartphone chủ đạo của công ty là Huawei và Honor sẽ đạt doanh số ước tính khoảng 270 triệu chiếc trên toàn cầu trong 2019.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường công nghệ IDC cho thấy trong 2018, "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc đạt doanh số 206 triệu smartphone trên toàn cầu, đứng sau đối thủ Hàn Quốc Samsung và đối thủ Mỹ Apple.

Dự báo doanh số khả quan nói trên được ông Nhiệm Chính Phi đưa ra sau khi một cuộc khảo sát của Kantar cho thấy Huawei trong quý 2 chiếm 41,6% thị trường smartphone tại Trung Quốc.

Hồi tháng 6, lãnh đạo Huawei cho biết công ty chuẩn bị cho khả năng doanh số smartphone thị trường quốc tế giảm 40-60 triệu chiếc trong năm nay. Bởi vậy, bất kỳ sự gia tăng doanh số smartphone nào của hãng cũng đều phải dựa trên sự gia tăng doanh số tại thị trường trong nước.

Cũng trong tháng 6, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn thạo tin nói rằng Huawei đặt mục tiêu tăng mạnh thị phần trên thị trường smartphone và thiết bị viễn thông tại quê nhà Trung Quốc để bù đắp cho sự suy giảm doanh số ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei cho biết trong 5 tháng đầu năm đã bán được hơn 100 triệu chiếc smartphone, tốc độ doanh số nhanh nhất mà hãng từng đạt được. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên Huawei còn chưa có ảnh hưởng thực sự đến công ty.

Chính phủ Mỹ hôm 15/5 ban lệnh cấm Huawei mua linh kiện và công nghệ từ Mỹ, với lý do công ty này dính líu đến những hoạt động đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, cáo buộc mà Huawei phủ nhận.

Trong quý 2, doanh thu của Huawei tại các thị trường chính của hãng ở khu vực châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm so với quý 1 do tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei hiện đang là nhà sản xuất smartphone lớn thứ nhì thế giới về doanh số, sau Samsung và trước Apple. Huawei từng đặt mục tiêu trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới vào cuối 2019, nhưng mới đây cho biết sẽ tạm gác mục tiêu này.