Biệt thự, nhà phố phía Tây: Thời điểm chín muồi để đầu tư

Hạ tầng gia thông quy hoạch đồng bộ và đang trong quá trình hoàn thiện; Nhu cầu sống dịch chuyển về phía Tây trở thành xu hướng; Các dự án được quy hoạch bài bản với đầy đủ các tiện ích… chính là lý do cho thấy đây là thời điểm "vàng" để "săn" biệt thự, nhà phố tại phía Tây Hà Nội.

Theo báo cáo tổng kết thị trường do CBRE công bố vào tháng 4/2019, thanh khoản của phân khúc nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội trong đó nổi bật là khu vực phía Tây ở quý 1/2019 tăng 45% so với quý trước.

Đặc biệt, thị trường thứ cấp đón nhận thay đổi đáng kể về giá biệt thự trung bình tại các khu vực như Hà Đông, Gia Lâm, Hoài Đức và Long Biên. Theo đó, giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt 3.924 USD/m2 đất (bao gồm thuế VAT và chi phí xây dựng), tăng 3% so với quý 4/2018 và 2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân cho sự "nóng lên" của các dự án nhà ở gắn liền với đất tại các khu vực này được cho là nhờ có sự xuất hiện của chủ đầu tư danh tiếng đầu tư các sản phẩm với quy mô lớn, chất lượng cao và cơ sở hạ tầng khu vực tốt.

Đặc biệt tại phía Tây Hà Nội, vai trò của các yếu tố trên đã thể hiện những ảnh hưởng rất rõ rệt khi giúp mức thanh khoản của thị trường đạt mức cao hơn nhiều so với giai đoạn cùng kỳ hàng năm.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, đây là thời điểm "vàng" để "săn" biệt thự, nhà phố tại phía Tây Hà Nội. Yếu tố đầu tiên phải kể đến là hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản và đang trong quá trình hình thiện.

Việc hoàn thiện, đưa vào hoạt động tuyến buýt nhanh BRT, tuyến đường huyết mạch Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Nguyễn Trãi, Quốc lộ 6A, Đại lộ Thăng Long và sắp tới là đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài... đang thúc đẩy nhanh quá trình thay đổi diện mạo của khu vực này từng ngày.

Kế đó, theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường và dựa trên thực tế, giá trị bất động sản tại khu vực lân cận AEON Mall có mức tăng từ 20 - 40% theo từng địa điểm khác nhau. Nhìn lại quá khứ, vào năm 2014, sự xuất hiện của AEON Mall Long Biên đã góp phần làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội.

Giá đất nền khu vực xung quanh AEON Mall Long Biên là Tư Đình, Cổ Linh đã tăng 30-50% kể từ khi đại siêu thị này xuất hiện tại đây. Như vậy, việc AEON Mall Hà Đông dự kiến khai trương vào cuối năm 2019 sẽ là tiền đề thúc đẩy bất động sản khu vực này đi lên.

Đáng quan tâm hơn, hiện tại có đến hơn 4 triệu dân trong nội đô Hà Nội đang sống và chịu sự căng thẳng từ công việc, ô nhiễm môi trường, giao thông đông đúc. Họ mong muốn có một nơi ở được quy hoạch bài bản với mật độ cây xanh lớn để cân bằng cuộc sống.

Với quỹ đất rộng, giao thông thuận tiện, quy hoạch bài bản, các dự án được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết xây dựng với tiện ích và không gian thiên nhiên hoàn hảo…, biệt thự, nhà phố phía Tây đang thu hút lượng khách lớn. Điển hình như dự án Khu đô thị Dương Nội (Tố Hữu - Hà Đông).

Được xây dựng trên quỹ đất có diện tích lên đến 197ha, Khu đô thị Dương Nội phát triển các khu biệt thự thấp tầng như An Phú Shop-villa, An Vượng Villa, An Khang Villa... Dự án do Tập đoàn Nam Cường phát triển với định hướng phát triển hướng tới 3 giá trị cốt lõi: Giáo dục - sinh thái - thương mại.

Cư dân sẽ được hưởng một môi trường sống với những tiện ích đồng bộ, văn minh, hiện đại kết hợp hài hòa với không gian thiên nhiên. Đặc biệt, với việc phát triển công viên giải trí chủ đề Thiên Văn học rộng hơn 12ha với tâm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho người dân Thủ đô. Cùng với đó là hàng nghìn cây xanh được trồng tại Dự án, biến vùng đất này trở thành 'lá phổi' Xanh khổng lồ của Khu phực Tây Nam Hà Nội.

Không chỉ tọa lạc tại vị trí đắc địa có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm bằng hệ thống tuyến đường lớn, cư dân tại đây còn được hưởng tiện ích đa dạng như trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện quốc tế, Công viên Thiên Văn học… Đáng quan tâm nhất, Khu đô thị Dương Nội chỉ cách đại siêu thị AEON Mall Hà Đông 500m.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, vào lúc 9h00 ngày 30/6 tới đây, tại Dự án An Phú Shop Villa, đường An Phú, phường La Khê, quận Hà Đông sẽ diễn ra sự kiện Trải nghiệm dự án An Phú Shop Villa & An Vượng Villa thuộc Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội).

Khách hàng tham dự sự kiện được hưởng chính ưu đãi hấp dẫn lên đến 1,5 tỷ đồng dành cho 5 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công biệt thự dự án An Vượng Villa; và nhận tổng giải thưởng lên đến 750 triệu đồng cho 5 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công biệt thự dự án An Phú Shop-villa.