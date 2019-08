Bình Dương đang chứng kiến “cơn sốt” nhà chung cư

Số lượng căn hộ tại Bình Dương vượt ngưỡng 24.000 căn, gấp 5 lần nhà liền thổ và vẫn tiếp tục tăng nhanh trong 6 tháng tới cả về giá và nguồn cung.

Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại Bình Dương. Đây là tỉnh giáp với Tp.HCM và là thủ phủ khu công nghiệp của vùng Tp.HCM với sự bùng nổ nhà cao tầng trong 12 tháng qua.

Báo cáo cho biết, Bình Dương có 2,4 triệu dân, nguồn cung căn hộ ghi nhận hơn 24.000 căn và đang trên đà tăng tốc về số lượng cũng như chất lượng nhà. Số căn hộ tại Bình Dương hiện nay cao hơn gấp 5,3 lần so với nhà liền thổ dù quỹ đất cho nhà ở thấp tầng tại đây rất lớn.

Giá bình quân căn hộ trên thị trường sơ cấp của Bình Dương là 939 USD/m2 nhưng vẫn có xu hướng tăng. Với nguồn cung hiện có, Bình Dương chỉ xếp sau Tp.HCM về lượng nhà ở cao tầng và vượt xa các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.

Theo số liệu của JLL, 6.224 căn đã ra mắt và sẽ mở bán ở Bình Dương theo các giai đoạn trong 2019-2020. Tuy nhiên, các dự án mở bán mới tại đây có khả năng leo thang so với kế hoạch trong nửa cuối năm 2019 và năm 2020 do các chủ đầu tư còn tiếp tục cập nhật thêm rổ hàng.

Các dự án nhà cao tầng ở Bình Dương đa phần tọa lạc tại Dĩ An và Thuận An. Đây là hai điểm nóng có lộ trình được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, cũng là những địa bàn có kết nối thuận tiện về Tp.HCM.

Theo lý giải của JLL, nguyên nhân Bình Dương bùng nổ nguồn cung căn hộ là thủ tục pháp lý tại Bình Dương nhanh chóng hơn Tp.HCM khi các dự án mới tại TpHCM bị đình trệ do bị rà soát pháp lý kéo dài.

Với mặt bằng giá đất Bình Dương rẻ hơn so với Tp.HCM nhưng kết nối hạ tầng giữa 2 tỉnh lại thông suốt và nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp địa ốc tại Tp.HCM dịch chuyển sang Bình Dương. Sự chững lại và sụt giảm mạnh mẽ nguồn cung căn hộ tại Tp.HCM trong 12 tháng qua đang tạo điều kiện cho Bình Dương bứt phá.

Mặt khác, nhờ là thủ phủ khu công nghiệp với tỷ lệ nhà xưởng lấp đầy trên 90%, Bình Dương có thị trường căn hộ sôi động do nhu cầu của dân địa phương lẫn công nhân và cả lực lượng chuyên gia rất lớn.

Sự kiện công bố khu phức hợp Charm City ra thị trường.

Điểm qua thị trường có thể thấy, hàng loạt dự án chung cư ra mắt thời gian gần đây đã ghi nhận số lượng khách hàng đăng ký mua rất lớn. Có thể kể đến như tại sự kiện công bố khu phức hợp Charm City ra thị trường ngày 21/7 vừa qua đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường.



Theo thông tin từ chủ đầu tư, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ bung ra đợt một của dự án đều đã có chủ nhân. Đây là kỷ lục bán hàng ấn tượng nhất tại thị trường bất động sản Bình Dương trong vài năm qua.

Dự kiến, khi hoàn thành, Charm City sẽ là lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia nước ngoài khi là dự án căn hộ hiếm hoi tại Dĩ An có Vincom Plaza trong khuôn viên dự án cùng hàng loạt tiện ích hấp dẫn như: khu foodcourt với hàng chục nhà hàng, khu shopping, siêu thị Vinmart, Vinpro, rạp chiếu phim Lotte Cinema 1.500 m2… Hiện tại, Vincom Plaza trong khuôn viên Charm City đã xây xong phần thô và sẽ khai trương vào quý 4/2019.

Đặc biệt, để đáp ứng tối đa nhu cầu sống cho các chuyên gia nước ngoài, chủ đầu tư dự án Charm City đã mạnh tay chi gần trăm tỷ đồng để phát triển chuỗi tiện ích nội khu cao cấp như tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2; khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng gần 500m2. Trên độ cao hơn 100m, chủ đầu tư DCT Group gây ấn tượng khi phát triển tổ hợp Sky Garden kết hợp Chill Bar, và các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà tại Charm City.

Ngoài Charm City, nhiều dự án lớn khác tại Bình Dương cũng ghi nhận lượng khách hàng lớn quan tâm như Dự án căn hộ Tecco Tower (Dĩ An), căn hộ Happy One (Thành phố Thủ Dầu Một) của chủ đầu tư Vạn Xuân Group, căn hộ Eco Xuân (Thuận An)...

Cùng với việc hút khách, tăng nguồn cung giá căn hộ tại Bình Dương cũng đang có chiều hướng đi lên rõ rệt. Nhiều dự án trong đợt mở bán đầu tiên đã đưa ra mức giá 25-35 triệu đồng/m2, mức giá này đã tăng tới 20% - 30% so với thời điểm cuối năm 2018.

Đơn cử, dự án căn hộ Habitat tại Thuận An có giá chào bán từ 29-35 triệu/m2(chưa VAT), căn hộ Compass One cũng có mức giá mở bán 30-35 triệu/m2, tương đương tầm giá từ 1,8-3 tỷ đồng/căn. Dự án căn hộ Opal Boulevard trên đường Phạm Văn Đồng của Đất Xanh tại Dĩ An cũng có giá khoảng 30 triệu/m2 (chưa VAT).

Ngoài những dự án đang triển khai, thị trường căn hộ Bình Dương cũng đang chứng kiến làn sóng đổ về đây của các ông lớn bất động sản như Vingroup với Vincom Shophouse trong khuôn viên Charm City, Him Lam Land cũng đã thâu tóm khá nhiều quỹ đất đẹp tại thị xã Dĩ An và có kế hoạch phát triển căn hộ giá mềm. Đất Xanh Group giới thiệu ra thị trường dự án Opal Boulevard quy mô 1.446 căn hộ cũng tại thị xã Dĩ An.