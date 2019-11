Bình Dương: Giá đất tăng mạnh, người lao động khó mua đất nền, nhà phố

UBND tỉnh Bình Dương vừa đưa ra dự kiến bảng giá đất tại tỉnh này được điều chỉnh tăng 45 - 95% so với hiện tại. Theo nhiều chuyên gia, với mức điều chỉnh này, người lao động sẽ gặp khó khăn trong việc cân chỉnh tài chính để mua nhà.

Người lao động khó khăn sở hữu đất nền, nhà phố...

Theo bảng điều chỉnh giá đất mới thì Tp.Thủ Dầu Một tăng bình quân 50%; thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An tăng bình quân 95%. Giá tại thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên cũng tăng bình quân 60%; huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80%; huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45% so với bảng giá đất hiện hành.

"Giá đất tăng như thế này thì người lao động sẽ càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm đất nền hay nhà ở liền kề", nhiều chuyên gia địa ốc nhận định.

Tan ca, vợ chồng anh Nguyễn Huy Hoàng - chị Hồ Thị Sâm (Tân Uyên - Bình Dương) vội vã người đi chợ, người đón con. Đến thăm nơi ở của anh chị tại một con hẻm nhỏ kế bên khu công nghiệp VSIP 2, căn phòng 15m2 nhưng có đủ "phòng chức năng" của một căn nhà đúng nghĩa gồm chỗ ngủ, phòng vệ sinh, bếp…

Chị Sâm chia sẻ, ở nhà trọ nóng bức, chật chội. Nhiều lúc vợ chồng chị cũng muốn thuê một căn nhà rộng rãi nhưng nghĩ đến chi phí sinh hoạt, tiền học phí cho con… thì hai vợ chồng lại tự nhủ nhau "giá đất càng ngày càng cao nên thôi ráng ở nhà trọ nhỏ nhỏ để tiết kiệm thêm tiền, chịu khó thêm vài năm nữa, có tiền rồi mua nhà luôn".

Chị Ngọc Liên - chuyền trưởng một xí nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (Bến Cát - Bình Dương) cho biết gia đình chị từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp cũng gần 10 năm, tích góp được gần 500 triệu nhưng vẫn chưa dám mua nhà.

"Lương 2 vợ chồng cộng lại cũng trên dưới 20 triệu, tích góp chục năm nay cũng được tầm 500 triệu nhưng vợ chồng mình chưa dám mua nhà. Theo mình biết, hiện tại, mua đất nền tại Bến Cát cũng cả tỷ đồng nên với số tiền vài trăm triệu mua đất còn khó chứ nói chi mua nhà", chị Liên than.

"Nhiều lúc cũng thấy tủi, hai vợ chồng vào đây cả chục năm, con cũng lớn rồi vẫn chưa có được chỗ ở khang trang, cứ phải để chúng cho ông bà chăm. Mỗi dịp Tết chỉ về thăm con được vài ngày rồi lại phải đi. Thấy tụi nhỏ bịn rịn kéo tay bố mẹ mà hai vợ chồng rơi nước mắt. Giá đất ngày một tăng như vậy, không biết bao giờ vợ chồng mình mới mua được nhà, mới có thể đón các con vào ở chung", chị Liên nói.

Câu chuyện như gia đình chị Sâm, chị Liên vừa được nhắc đến chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh đời sống của những người lao động xa quê. Với họ, ước mơ lớn nhất là thoát khỏi giấc mơ ám ảnh nơi xóm trọ, những căn nhà thuê để có một căn nhà khang trang mà an cư, lạc nghiệp.

…nhưng vẫn có thể mua căn hộ chung cư

TS.Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Tp.HCM nhận định: Giá đất tăng cộng với thu nhập hạn hẹp của người lao động thì việc tận dụng số tiền tích lũy mua đất nền xây nhà hay mua nhà phố sẽ khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chọn mua căn hộ chung cư, nhưng cần phải lưu ý những điểm sau.

Thứ nhất, người lao động nên chọn mua căn hộ ở khu vực Bến Cát, Bàu Bàng vì dù tăng nhưng giá căn hộ ở đây chỉ dao động trên dưới 20 triệu/m2, thấp xa so với Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một đã lên mức 45 - 50 triệu/m2.

Thứ hai, Bình Dương vốn nổi tiếng phân lô, bán nền, có nhiều dự án bỏ hoang cả chục năm không ai vào ở. Vì vậy, để tránh rủi ro, người lao động nên lựa chọn những dự án nằm trong khu đô thị sẵn có, đã đông dân vào ở vì đông dân thì khu đô thị đó sẽ giàu sinh khí, tương lai sẽ phát triển sầm uất, căn hộ mình mua sẽ có giá trị hơn.

Thứ ba, phải tìm hiểu kỹ uy tín chủ đầu tư, có bàn giao nhà giống trong hợp đồng không, có nhiều chính sách ưu đãi dành cho người mua nhà không?

Thực tế cho thấy, những dự án căn hộ đáp ứng những tiêu chí trên rất hiếm hoi trên thị trường. Đơn cử có thể kể đến dự án Thịnh Gia Tower ngay quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Thịnh Gia Tower nằm trong khu đô thị Thịnh Gia đầy sinh khí, hàng ngàn cư dân sinh sống, gần 2.000 căn hộ sáng đèn mỗi khi đêm về. Được biết, chủ đầu tư Thịnh Gia là Tập đoàn Ruby Group - một trong những tập đoàn bất động sản lớn và uy tín hàng đầu Bình Dương, nổi tiếng nói được, làm được, bàn giao nhà thậm chí còn tốt hơn so với phụ lục hợp đồng.

Thịnh Gia Tower hiện có giá chỉ từ 16.5 - 18 triệu/m2 nhưng bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp với: trần cao 3m3, hành lang 2m, khóa từ, đá lát sàn ceramic… Trung tâm thương mại quy mô đầu tiên tại Bến Cát với hơn 20 nhà hàng ẩm thực đa phong cách, hàng chục cửa hàng thời trang trung-cao cấp, cafe, trà sữa… cũng được xây dựng tại đây để phục vụ cư dân.

Ngoài ra, trong 3 giai đoạn phát triển của dự án đều có quỹ giáo dục riêng, có trường quốc tế phát triển tài năng dành cho trẻ em. Ở đây cũng có hồ bơi olympic chuẩn quốc gia, dành dạy bơi cho trẻ, công viên 4ha có khu vui chơi riêng cho con trẻ giúp trẻ có cơ hội phát triển toàn diện.

Bên cạnh bàn giao cao cấp, chủ đầu tư còn xây dựng cả chương trình "Đồng hành cùng người lao động an cư" nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Theo đó, tặng 2 -3 chỉ vàng cho khách hàng mua căn hộ 1 - 2 phòng ngủ để ở; miễn phí phí quản lý tòa nhà 1 năm cho toàn bộ khách hàng (tính từ thời điểm có thông báo nhận nhà). Hỗ trợ lãi suất vay 0% dành cho khách hàng vay ngân hàng trong vòng 12 tháng. Hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ trong thời hạn 15 năm cùng nhiều ưu đãi khác.

Chị Hoàng Yến - Tổng giám đốc tập đoàn Ruby Group chia sẻ: Sở dĩ Thịnh Gia Tower có giá hạng C nhưng bàn giao tiêu chuẩn hạng A và có nhiều ưu đãi dành cho người mua vì chị muốn Thịnh Gia Tower là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên dành cho người lao động có nhu cầu mua nhà để ở vì hiện tại họ khó có thể mua được nhà phố khi giá đất tại Bình Dương đã lên quá cao.