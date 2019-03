Bitexco - doanh nghiệp tiên phong phát triển đô thị chuẩn “thông minh”

Khi nói đến đô thị thông minh, chúng ta thường hay chỉ nghĩ về công nghệ, kỹ thuật cao, về 4.0 nhưng với Bitexco, doanh nghiệp đi xây biểu tượng với hàng loạt công trình mang tính dấu ấn như tháp tài chính Bitexco Financial Tower, khách sạn JW Marriott Hà Nội... thì khái niệm đô thị thông minh không chỉ dừng lại tại đó.

Ông Carlos Cubillos - Giám đốc thiết kế Công ty Tư vấn kiến trúc Gensler - bậc thầy về kiến trúc quy hoạch nổi tiếng thế giới từng chia sẻ: "Thành phố thông minh được xây dựng nhằm nâng cao cuộc sống hàng ngày, cũng như trong chất lượng công việc… Những công cụ và những giác quan phải được tính tới trong đời sống hàng ngày công việc và giải trí.

Một thành phố thông minh thực sự phải là một thành phố được thiết kế làm sao để tận dụng được quy mô nguồn nhân lực, có thể tạo ra nhiều cơ hội thiết lập mối quan hệ giữa mọi người, và phải giúp cho mọi người có cuộc sống hạnh phúc, và tăng nhận thức về việc tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống".

Muốn có những thành phố thông minh không thể không nhắc đến vai trò của những chủ đầu tư bất động sản luôn dành tâm huyết kiến tạo những đô thị thông minh.

Tập đoàn Bitexco với chuỗi dự án mang thương hiệu The Manor luôn đề cao yếu tố thông minh ở quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại, kết nối linh hoạt, đan xen những loại hình nhà phố thương mại vừa ở, vừa kinh doanh cùng những toà cao ốc văn phòng chung cư đa chức năng mang lại tiện ích tối đa cho cư dân cũng như góp phần nâng tầm giá trị bất động sản.

Tại dự án mới nhất của chủ đầu tư này là The Manor Central Park, những kiến trúc sư hàng đầu thế giới từ CZS, EE&K, Kume Sekkei đã kiến tạo nên một trong những khu đô thị có quy hoạch mở thông minh hàng đầu hiện nay. The Manor Central Park cho thấy một sự dịch chuyển và kết hợp linh hoạt giữa những mảng không gian sống, mang lại nhiều trải nghiệm sống khác nhau mà không dễ tìm được ở những dự án khác.

Tại The Manor Central Park, dù thiết kế chắt lọc từ tinh hoa của những khu đô thị nổi tiếng thế giới như Manhattan – New York, phố Ginza của Tokyo, hay Đại lộ Montaigne của Paris nhưng vẫn mang đến cảm giác hài hòa với phong cách sống thanh lịch của người Hà Nội. Đây chính là sự kết hợp song hành giữa nhịp sống sôi động của những khu đô thị sầm uất nhưng vẫn lưu giữ được dấu ấn văn hóa của một Hà Nội xưa.

Theo giới chuyên gia, một khu đô thị được gọi là thông minh thì trước hết phải được thể hiện ngay từ khâu quy hoạch. Hay nói cách khác, yếu tố "thông minh" được lấy làm nền tảng trong việc quy hoạch phát triển khu đô thị này. Đó là lý do The Manor Central Park là điểm hút trên thị trường bất động sản đầu năm 2019 vừa qua.

Không chỉ vậy, The Manor Central Park còn mang đến cho cư dân một hệ sinh thái toàn diện. Tại đây, cư dân được sống trong môi trường yên bình tránh xa những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thành thị, tận hưởng không khí trong lành từ hơn 100ha không gian xanh mát. Tuy nhiên, chỉ cần bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, lại có thể ngay lập tức hòa mình vào cuộc sống tấp nập của chốn phồn hoa.

Vị trí chiến lược giúp The Manor Central Park dễ dàng kết nối tới các điểm quan trọng trong & ngoại thành.

Quy hoạch với những mảnh ghép hoàn hảo cũng thể hiện ở khâu kết nối hạ tầng. Từ The Manor Central Park, cư dân dễ dàng di chuyển tới các điểm quan trọng trong và ngoài thành phố. Với phía bắc giáp Vành đai 3, phía nam liền kề công viên tưởng niệm Chu Văn An, phía đông giáp trục chính khu vực Tây Bắc, phía tây giáp tuyến đường BT Chu Văn An nối đường Vành đai 3 tới đường 70 đoạn vào khu đô thị Xa La.



The Manor Central Park trở thành trung tâm của mọi tuyến đường trọng yếu phục vụ giao thương và đi lại, dễ dàng kết nối với các tỉnh thành lân cận.

Ngay tại trong khu đô thị, các cửa ngõ vào dự án trở thành giao lộ trọng yếu, giúp việc kết nối tới các địa điểm trong khu đô thị đều rất thuận lợi. Các tuyến đường tại đây cũng được bố trí hợp lý, nằm đan xen giữa các khối tiện ích dịch vụ, khối cao tầng, thấp tầng trong tổng thể dự án. Cùng với mật độ xây dựng thấp, chỉ khoảng 21%, mọi công trình trong khu đều được thiết kế để tận dụng tối đa cảnh quan sân vườn, công viên.

Dự án còn được quy hoạch với chức năng tích hợp "all in one", giúp đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản ngay tại nơi mình sống mà không phải mất thời gian di chuyển tới nơi khác với đầy đủ các hạng mục từ công viên, trung tâm thương mại, townhouse, villa, shophouse cho tới nhà trẻ, trường học, phòng khám quốc tế…



Bên cạnh đó, cư dân tại đây có thể yên tâm về mức độ an ninh bởi thiết kế thông minh, giúp các căn nhà luôn có ít nhất một mặt hướng ra phố nội khu với không yên tĩnh.

Hệ sinh thái toàn diện là điểm nổi bật của The Manor Central Park

Bình luận về khu đô thị thông minh, ông Dương Đức Hiển, Giám đốc Kinh doanh nhà ở miền Bắc và miền Trung Savills Việt Nam, định nghĩa khu đô thị thông minh hay thành phố thông minh hiện nay thực tế chưa có chuẩn cụ thể toàn cầu mà phụ thuộc đặc điểm từng quốc gia, địa phương.

"Tuy nhiên, dù chuẩn thông minh là gì thì tiêu chí đầu tiên vẫn là phải giúp cư dân sinh sống tại đó có thể sử dụng, có thể sinh hoạt với những tiện ích công cộng một cách thoải mái, hợp lý nhất, đơn giản nhất để có thể áp dụng hàng ngày", ông Hiển nói.

Như nhận xét của đối tác CZS thì "The Manor Cantral Park không chỉ dừng lại ở một tòa nhà, một quần thể xây dựng mà các bạn sẽ kiến tạo một đô thị - hệ sinh thái - và thậm chí là một lối sống mới cho con người Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng đầy tự hào về những giá trị truyền thống dân tộc quý báu".

Táo bạo từ ý tưởng, quyết đoán trong hành động và luôn khai phóng tư duy bắt tay cùng những người "kiến tạo" khổng lồ, Bitexco hứa hẹn sẽ mang đến một The Manor Central Park với sự chú trọng quy hoạch mở chuẩn thông minh và không ngừng phát triển các tiện ích đẳng cấp và môi trường sống thượng lưu cho các cư dân tương lai của mình. Có thể nói, The Manor Central Park đang là sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình thành đạt an cư, lạc nghiệp.

