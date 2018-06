Blog chứng khoán: Canh hồi để thoát?

Diễn biến quan trọng nhất hôm nay là những nỗ lực phục hồi đã thất bại quá nhanh và sự chủ động của người bán là quá rõ.

Thị trường ngày 28/6/2018:

Tình hình bắt đầu có thêm những biểu hiện xấu hơn nữa. Lực bán giá thấp gia tăng mạnh do người bán cần thanh khoản. Bây giờ nguy cơ kiểm tra lại đáy cũ rất hiện hữu.

Dao động intraday hôm nay tiếp tục xác nhận bên bán đang chủ động hoàn toàn. Bán gây sức ép liên tục buổi sáng và chặn đứng cơ hội đảo chiều ở buổi chiều. Giá cổ phiếu và các chỉ số đóng cửa sát mức thấp nhất với thanh khoản tăng.

Về mặt kỹ thuật thì thực ra các tín hiệu chưa thay đổi gì vì chỉ báo luôn chậm hơn giá. Mặt khác các chỉ số vẫn đang vận động retest đáy, còn chưa thủng đáy. Vì vậy kịch bản vẫn chưa có thay đổi lớn.

Tuy nhiên cơ hội để thay đổi tình thế lúc này đã thấp đi nhiều so với cách đầy 1 tuần, thậm chí là so với phiên đầu tuần. 3 phiên giảm mạnh liên tục đã khiến thị trường bỏ lỡ cơ hội tăng cao hơn vì khi đó tâm lý vẫn còn tốt, người cầm cổ còn kỳ vọng cao hơn và giữ hàng lại. Bây giờ sự thất vọng lan tràn, bối cảnh be bét hơn và rõ nhất là người cầm cổ muốn thoát ra ở mức giá thấp hơn.

Dòng tiền hôm nay tăng lên và tăng sang ngày thứ hai liên tục. Đó có thể là một biểu hiện tốt nếu như thị trường vẫn giữ được vùng dao động hiện tại. Ngược lại nếu bán vẫn ra hàng ở cường độ tăng lên và đẩy mức dao động rộng như vậy thì thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đơn giản vì lúc này tiền không còn dồi dào như cách đây vài tháng nữa. Thậm chí mới vài tuần trước quan điểm về thị trường đã khác xa bây giờ.

Phiên ngày mai là cuối tháng, thị trường có thể phục hồi. Một số mã lớn như ngân hàng đang ở trong thời điểm then chốt, test đáy hay thủng đáy? Mặc dù các chỉ số vẫn đang vận động mạnh trong khu vực tích lũy như cũ, nhưng cổ phiếu đang có thiệt hại tăng lên trong ngắn hạn.

Chốt lại thị trường hiện chỉ tăng thêm các tín hiệu xấu nhưng chưa xác nhận kịch bản xấu. Trừ phi giao dịch tốt lên và phục hồi rõ ràng, còn không việc xác nhận kịch bản xấu chỉ là vấn đề thời gian vì sức chịu đựng của người cầm cổ là có hạn.

Giao dịch:

Thực hiện 1 giao dịch duy nhất ở nhịp tăng đầu giờ chiều. VN30 retest mốc quan trọng 960 điểm, basis tháng 7 âm hơn 9 điểm. Basis này hơi bất lợi khi Short, nhưng nếu VN30 thất bại trong nỗ lực này thì nguy cơ rơi sâu tăng vọt. Short 950, stoploss 952 hoặc VN30 vượt 960.xx. Cover 1 nửa ở đáy cũ buổi sáng 936, cover nốt ở 928.

