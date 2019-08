Blog chứng khoán: Đầu cơ lên cao trào

Thanh khoản tăng mạnh ở nhiều mã đầu cơ nóng hôm nay tạo sôi động đáng kể. Các chỉ số chưa gây áp lực lên tâm lý nên mọi việc vẫn suôn sẻ.

Thị trường ngày 20/8/2019:

Diễn biến hôm nay khá tích cực, không phải vì điểm số mà vì dòng tiền đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu cơ. Chỉ số không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý mà cổ phiếu nào nhận được tiền mạnh thì vẫn tăng.

Thực tế này đang góp phần giữ nhiệt cho thị trường vì dòng vốn vẫn vận động loanh quanh. Còn về diễn biến xu hướng chung thì không có gì khác biệt, vẫn là retest mức High của các chỉ số. Trụ hoạt động không đều, phiên này chỉ có VHM là mạnh, nên không đủ tạo bứt phá cho chỉ số.

Dòng tiền cải thiện nhẹ hôm nay nhưng vốn nội thuần cũng chỉ 2,6k tỷ, không mạnh. Vì hiện tượng đầu cơ vào nhóm midcap nhiều hơn nên tiền lớn không tham gia được nhiều. Thiếu trụ thì các chỉ số không thể đi xa được và điều này có ý nghĩa đối với thị trường phái sinh. Chiết khấu ở hai kỳ hạn ngắn nhất vẫn rất rộng, tháng 8 basis âm tới hơn 12 điểm và không có bất kỳ đợt co basis nào đáng kể trong ngày.

Việc các chỉ số tiếp tục neo cao nhưng khó bứt phá tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ thuận lợi. Vì vậy thị trường không xấu, cơ hội nằm ở các cổ phiếu mạnh ngoài nhóm trụ. Hoạt động đầu cơ sẽ được thử thách trong 1-2 phiên tới khi đà tăng của các thị trường quốc tế đang giảm dần, phản ánh đủ các thông tin kích thích kinh tế mới xuất hiện.

Hôm nay nhiều mã đầu cơ hút tiền rất mạnh, vừa thể hiện trào lưu đổ tiền vào đây, vừa có khả năng là hoạt động phân phối. Khi chỉ số quay đầu, dòng tiền đầu cơ sẽ chịu áp lực lớn hơn.

Chốt lại, chiến lược cơ bản vẫn là tham gia tỷ trọng nhỏ vài mã đầu cơ theo T3 và canh Short trên thị trường phái sinh.

Giao dịch:

Chiến lược hôm nay là canh Short. Cả ngày không có setup an toàn nào. Cơ hội duy nhất là vài giây co basis lúc 2h, hợp đồng tháng 9 vọt lên 884 trong khi đỉnh cao nhất buổi sáng là 884.4. Trong khi đó VN30 chưa tới 894 trong đỉnh cao buổi sáng là 894.75. Basis hơn 10 điểm là không an toàn nhưng ít nhất còn thấp hơn trung bình phiên.

Short 883.8, stoploss 884.8 hoặc VN30 vượt 895. Cover ngay 881.8.

Tiếp tục đứng ngoài chờ đợi.

