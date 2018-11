Blog chứng khoán: Dính bẫy?

Các trụ đã đưa VNI vượt xa đỉnh đầu phiên nhưng đó lại là cái bẫy lớn.

Thị trường ngày 29/11/2018:

Thị trường hôm nay rất có thể là kịch bản kéo lên sớm dựa trên yếu tố xúc tác tốt từ thị trường Mỹ (tăng trên 2%) để lôi kéo cầu mới vào và xả.

Thời gian VNI vượt đỉnh kéo dài cả buổi sáng và thanh khoản tăng rất khá. Những người chờ đợi tín hiệu đột phá đã nhảy vào mua nhưng nhìn kiểu lịm dần và thanh khoản cứ tăng lên thì rủi ro cũng rất cao. Đương nhiên nếu buổi chiều giá tiếp tục mạnh và intraday tiếp tục đi lên thì không vấn đề gì, nhưng khi giá thoái lui mạnh ở nhóm dẫn dắt kéo theo hiện tượng tụt giá ở rất nhiều cổ phiếu khác thì hôm nay là một ngày vượt đỉnh giả.

VNI vượt đỉnh nhưng không được xác nhận từ VN30 và VN30 diễn biến điển hình cho một phiên bull-trap. Diễn biến intraday hôm nay còn xấu hơn phiên ngày 27/11, hàng thoát được giá tốt hơn với quy mô lớn hơn.

Nói chung mức giảm chưa nhiều, nhưng diễn biến cảnh báo tín hiệu không tốt. Ngày 27/11 được phủ định ngay hôm sau bằng một phiên tăng lấy lại gần hết biên dao động giảm intraday. Vì vậy phiên hôm nay cũng nên chờ thêm xem thị trường có đủ lực để lặp lại diễn biến phủ định đó hay không.

Nếu thị trường tiếp tục suy giảm thì có khả năng cao là cơ hội đột phá đã không còn, thị trường quay lại vùng tích lũy và triển vọng là điều chỉnh sâu hơn.

Trong kịch bản này thì thị trường vẫn chỉ là vận động bình thường và tiếp tục quá trình tích lũy kéo dài lâu nay. Đó cũng không phải là điều gì xấu, lại mở ra cơ hội mua. Chỉ có hai yếu có đáng ngại. Thứ nhất là tâm lý thất vọng sẽ quay lại, cảm giác về thị trường rất tệ. Đó là những gì vừa mới được rũ bỏ phần nào trong chuỗi phiên tăng vừa rồi. Thứ hai là nếu đàm phán thương mại không có kết thúc như thị trường mong muốn, biến động sẽ gia tăng và không biết thị trường sẽ phản ứng ở cấp độ nào.

Thông tin then chốt lại xuất hiện vào dịp cuối tuần, khi thị trường đóng cửa. Vì thế ngày mai thị trường có thể phản ứng phòng vệ sớm vì nếu lỡ điều xấu xảy ra, phải đến thứ Hai mới hành động được. Đối với những sự kiện như thế này, không nói trước được điều gì cả. Mong muốn, hi vọng, phân tích chỉ là chủ quan, có đúng, có sai. Đặt cược trong tình huống như vậy thì thắng thua không vượt ra ngoài sự may rủi được.

Giao dịch:

Diễn biến hôm nay sát dự kiến hôm qua, thậm chí sai lệch không quá 1 điểm: VNI chạm 937.75 là cắm đầu, VN30 chạm 910.48 cũng đạt đỉnh. Thế nhưng kiếm ăn không dễ. Basis chiết khấu khủng khiếp tới gần 13 điểm lúc đạt đỉnh trong kịch bản kéo trụ. VN30 sau đó đi ngang yếu dần nhưng basis không lúc nào nhỏ hơn -9 điểm.

Đến sau 1h30 mót không chịu nổi, Short 893.5, cover 886.5 trước giờ ATC.

* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.