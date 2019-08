Blog chứng khoán: Đồng thuận cắt lỗ

Đợt bán ra lớn hôm nay là kết quả của sự cộng hưởng giao dịch từ những người có chung quan điểm về thị trường. Quan điểm đó còn chưa xuất hiện trong tuần trước.

Thị trường ngày 5/8/2019:

Hôm nay là phiên thị trường đột ngột thay đổi quan điểm mà chẳng cần tín hiệu báo trước nào. Tâm lý luôn là vậy, mọi thứ cứ bình lặng như không, nhưng một khi đã thay đổi thì lại tác động dây chuyền rất nhanh.

Buổi sáng thị trường giao dịch yếu bình thường và không còn bất kỳ dấu vết gì của cảm nhận sức mạnh cuối tuần trước. Đó là điều đã được nhắc tới, rằng nếu không bị kỳ nghỉ cuối tuần chắn ngang thì phản ứng tâm lý ngược của hôm thứ Sáu sẽ dẫn tới diễn biến tăng. Tuy nhiên sau ngày nghỉ, tâm lý sẽ nguội đi và có đủ thứ thông tin có thể tác động thay đổi.

Bối cảnh lúc này rất xấu, ít nhất là ngắn hạn vài tuần. Nếu đã đứng ngoài trên thị trường cơ sở thì các diễn biến như hôm nay sớm muộn cũng xảy ra. Mọi chỉ báo kỹ thuật đều không kịp phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Giới đầu tư đột nhiên thay đổi quan điểm chỉ sau một đêm là hết sức bình thường, đặc biệt là trong giai đoạn cạn tin hỗ trợ. Diến biến của CNYUSD chỉ là một cú hích tạo điểm nổ sớm hơn.

Lúc này nhìn đâu cũng thấy lý do để lý giải việc thị trường sẽ điều chỉnh, nhưng chỉ tuần trước thì cũng vẫn các lý do đó đa số lại không chấp nhận. Các thị trường chứng khoán quốc tế đều đạt đỉnh và cắm đầu, bất kể là CNYUSD chưa giảm xuống dưới 7. Thị trường Việt Nam đi ngược hay giảm độ tương quan với thế giới chỉ là do có trụ và còn tiền. Khi cả hai yếu tố đó không còn, diễn biến sẽ đồng pha.

Các yếu tố hiện đồng thuận hướng con đường ít cản trở nhất đối với thị trường là giảm. Giảm đến đâu, bao lâu thì chưa biết, nhưng khả năng giảm cao hơn cơ hội tăng. Vì vậy điều quan trọng nhất là cắt giảm rủi ro. Những phiên đảo chiều tăng sẽ có thanh khoản thấp và biên độ hẹp. Thị trường cơ sở không thể kiếm ăn hàng ngày được vì có hạn chế trong giao dịch. Nếu có sự dịch chuyển dòng tiền đầu cơ thì sẽ sớm thấy thanh khoản phái sinh tăng lên và basis rộng hơn.

Chốt lại, thị trường cơ sở lúc này chỉ dành cho một vài cổ phiếu có khả năng được đầu cơ, còn lại là các đợt bắt đáy, đánh T3, đảo hàng, cắt lỗ lặp đi lặp lại. Nên đứng ngoài bảo toàn vốn trong giai đoạn hiện tại. Phái sinh nên canh điểm Short. Nếu đánh ngược thì chỉ giới hạn biên độ nhỏ trong ngày.

Giao dịch:

Kế hoạch hôm nay là chờ hội tăng để Short thêm. Nhưng diễn biến cặp CNYUSD là một câu chuyện rất nhạy cảm nếu ai còn nhớ các đợt 2009 hay nửa đầu 2018. Cơ hội Short thêm là sau 10h khi VN30 không retest được 884. Short 887.2-887.1.

Gần cuối phiên đà rơi của VN30 rất có quán tính nhưng phái sinh được đỡ tốt quanh 874. Cover một nửa 874.

Tiếp tục giữ Short còn lại qua đêm.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.