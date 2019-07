Blog chứng khoán: Dòng tiền quá chán!

Khó có cơ hội nào tốt hơn hôm nay để kích thích một phiên tăng bùng nổ. Mọi thứ đều hội tụ, chỉ thiếu tiền.

Thị trường ngày 11/7/2019:

Diễn biến hôm nay giống với hôm qua, đà tăng chậm chạp, trừ vài mã ngân hàng nhìn chung giao dịch kém sôi động và tăng không rõ rệt.

Hôm nay hội tụ nhiều yếu tố để thị trường có thể xuất hiện một phiên bùng nổ rõ ràng hơn. Thế nhưng giao dịch lại rất khó chịu. Việc nâng trụ ngân hàng nhưng lại ép các trụ khác khiến thị trường rơi vào thế giằng co tăng nhẹ ở cả chỉ số lẫn giá. Cổ phiếu tuy tăng giá nhiều, hệ số tăng/giảm tốt, nhưng mức tăng lại nhẹ.

Mặt khác, thanh khoản không bùng nổ được kể cả khi VNI vượt qua 975-976. Blue-chips giao dịch thực tế là đuối. VN30 chậm nhịp so với VNI và tới hôm nay bắt đầu test kênh giảm giá. Thị trường phái sinh ngửi mùi Short tăng cường, co hẹp basis và khối lượng giao dịch tăng 27% so với hôm qua ở kỳ hạn tháng 7. Có thể lực chốt Long đang tăng cao.

Có lẽ tiền thật sự đã không nhiều như chờ đợi, loanh quanh chỉ khoảng 2,5k tỷ vốn nội không hơn được. Tiền đã bị san bớt sang phái sinh, sang CW nên chỉ còn đủ sức đánh xoay vòng theo nhóm cổ phiếu. Hôm nay ngân hàng hút tiền tốt nhưng giao dịch lại giảm quá nhiều ở các mã khác. Cầu yếu ở vùng giá cao dẫn đến đà tăng kém.

Kiểu tăng rùa bò, xoay vòng cổ phiếu như thế này khả năng cao vẫn sẽ là đặc trưng của nhịp tăng này. Xu thế tăng vẫn đang diễn ra nhưng mức tăng ở chỉ số không mạnh, phái sinh sẽ khó đánh hơn. Hiếm có thời điểm nào mà cơ sở trong trend lên mà basis lại hẹp như vậy. VCB sẽ là cổ phiếu tín hiệu, khi xuất hiện xả lớn ở mã này may ra mới đến lượt các trụ khác tăng.

Chốt lại, xu thế vẫn là tăng, nhưng tốc độ chậm hơn dự kiến nhiều. Cơ sở vẫn nên nằm im, trừ phi đủ nhạy để nhảy nhót, còn không cũng sẽ xoay vòng đến lượt. Dao động là quá nhỏ để có thể trading cơ sở. Thị trường phái sinh vẫn là canh Long ở thời điểm basis thấp quanh vùng hỗ trợ của VN30.

Giao dịch:

Chiến lược vẫn là canh Long ở điểm rơi của hợp đồng tháng 7. Diễn biến giá phái sinh gần giống hôm qua, basis co dần lại khi VN30 tăng không dứt khoát. Đầu giờ chiều basis chỉ còn 2 điểm, Long 880, cover 883. Sau 2h, diễn biến VN30 rất khó chịu, không thể vượt 880 trong khi Short khá mạnh lại ép basis hẹp trở lại. Chốt một nửa phần Long dài hạn ở 882.

Thị trường có dấu hiệu khó bùng nổ, thậm chí có thể điều chỉnh lùi lại ngày mai. Canh Long ở vùng thấp hơn.

