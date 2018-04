Blog chứng khoán: Khoảng trống thông tin

Đến lúc này có thể nói thị trường chẳng còn câu chuyện nào đủ thú vị để kích thích trí tưởng tượng nữa.



Thị trường ngày 24/4/2018:

Ngay trước ngày nghỉ, thị trường đã xoa dịu nỗi đau bằng một phiên đảo chiều tăng thành công. Độ phục hồi giá là không giống nhau và chủ yếu thị trường cân bằng một phiên làm chậm đà giảm.

So với phiên khá giống ngày 20/4, rõ ràng hôm nay thị trường phục hồi kém hơn. Độ nảy giá cũng như sức kéo không tốt bằng, duy có thanh khoản tổng thể là cao hơn, nhưng nếu cùng loại bỏ VIC và ROS thì lại kém hơn. Nói cách khác, thị trường phục hồi trọng điểm ở một số blue-chips mà thôi.

Nếu nhìn từ góc độ cổ phiếu thì mặt chung vẫn đang giảm đi, tức là mức độ tổn thương tăng lên. Điều này dẫn đến các hành động không lan tỏa giống nhau và sức ép cắt lỗ vẫn hiện hữu.

Thị trường cứ tăng được là tốt, nhưng để xác nhận tạo đáy thì không chỉ trong một phiên là xong. Nhịp điều chỉnh mạnh hiện tại diễn ra đúng vào thời điểm bùng nổ các thông tin tốt đủ loại, từ kết quả kinh doanh hoành tráng tới chia cổ tức. Như vậy thị trường giảm không vì thông tin, mà vì cung cầu.

Do vậy thị trường chỉ có thể ổn định và tạo đáy nếu cung cầu cân bằng hơn. Điều này phải chờ đợi trong nhiều phiên. Thời điểm rơi đột ngột cuối tháng tháng 1, đầu tháng 2 vừa rồi lại hoàn toàn khác, là do ảnh hưởng từ thông tin bên ngoài. Do vậy khi thông tin giảm ảnh hưởng, thị trường bật lên dạng chữ V.

Nhịp giảm này khó có khả năng bật lên với cường độ tương tự vì đang có dòng tiền thoát dần ra. Thêm nữa về mặt thời điểm, lúc này thông tin hỗ trợ gần như hết tác dụng, thậm chí không ai còn quan tâm nữa. Để kích thích được một tâm lý mạnh mẽ như hồi tháng 2 là điều quá khó khăn, vì chẳng còn câu chuyện nào đủ hấp dẫn trong ngắn hạn.

Vì vậy khả năng cao hơn là thị trường sẽ điều chỉnh và tạo đáy một cách thông thường, tức là đầu tiên sẽ giảm đà rơi nếu không có phiên bán tháo thật sự, sau đó đi ngang tích lũy với biên độ hẹp và thanh khoản thấp.

Nếu nhìn vào dòng tiền có thể thấy ngay sức mạnh của thị trường lúc này kém xa thời điểm tháng 1, khi cả chục ngàn tỷ đổ vào mỗi ngày. Thị trường lúc này đã có cả tháng 3 phân phối theo chiều giá lên và dòng tiền yếu đi do bị rút dần ra.

Mức độ chiết khấu trong nhịp điều chỉnh bao nhiêu sẽ đủ hấp dẫn dòng tiền trung dài hạn đã chốt lời quay trở lại là câu hỏi khó. Quá trình xây dựng lại danh mục thường kéo dài vì chưa có câu chuyện mới nào đủ thú vị để tạo sóng cả. Đó là chưa kể đến áp lực đang gia tăng từ phía nước ngoài ở thời điểm mà các thị trường mới nổi đều diễn biến giống nhau.

Giao dịch:

Tận hưởng kỳ nghỉ.

* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.