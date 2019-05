Blog chứng khoán: Tâm lý bất an

Hồi không đáng kể, tiền vào ít, tranh thủ bán khi giá lên là những biểu hiện của tâm lý bất an, ưu tiên tránh rủi ro hơn là tìm kiếm lợi nhuận.

Thị trường ngày 7/5/2019:

Hôm nay thị trường đã không thể phục hồi tăng được trên chỉ số, dù hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu tốt hơn. Blue-chips quá đuối và tiền vào quá ít là dấu hiệu không tốt.

Cổ phiếu phục hồi khá rộng đem lại một chút cải thiện về tâm lý. Đêm qua chứng khoán Mỹ tránh được một phiên lao dốc sâu nhờ thông tin đàm phán thương mại vẫn sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên câu chuyện tăng thuế lại được làm rõ hơn và phát sinh kịch bản mới: Đàm phán có thể không đi đến kết quả cuối cùng trong tuần này mà sẽ kéo dài hơn và công cụ thuế vẫn có thể được sử dụng.

Trong bối cảnh rủi ro đàm phán thất bại vẫn còn thì các diễn biến phục hồi là kém tin cậy. Đảo chiều kỹ thuật thì luôn có thể diễn ra sau mỗi phiên lao dốc nặng, nhưng để thay đổi tình thế phải chờ đến khi thông tin hỗ trợ đủ mạnh xuất hiện. Thị trường Mỹ hoàn toàn có thể tiếp tục giảm để chiết khấu rủi ro này và thị trường Việt Nam rất khó để có động lực đủ đi ngược lại, do câu chuyện được ưa thích nhất của thị trường lúc này là "đàm phán thương mại". Rất tiếc đó lại là câu chuyện kém tích cực và không rõ ràng.

Diễn biến giao dịch trong phiên hôm nay tiếp tục thể hiện sự chờ đợi và tâm lý bất an. Mặc dù cổ phiếu tăng so với tham chiếu là khá nhiều, nhưng mức tăng chỉ nằm trong vùng dao động hàng ngày và so với mức giảm hôm qua thì quá nhỏ.

Mặt khác blue-chips thể hiện một sự yếu ớt đáng kể và dao động intraday đều xấu. Đã có áp lực bán tranh thủ xuất hiện khi giá tăng và tổng thể dòng tiền vào nhóm này rất thấp. Đúng hơn là thanh khoản chung của thị trường rất thấp. ROS trở thành công cụ điều chỉnh số liệu với mức giao dịch rất lớn so với mặt bằng chung. Khi tách giao dịch của ROS thì vốn nội thuần vào thị trường hôm nay đã giảm tới 21% so với hôm qua, còn chưa tới 2,1k tỷ, kém nhất 5 phiên.

Dòng tiền nội giảm đi là điều có thể đoán trước vì không có nhiều động lực để giao dịch trong bối cảnh rối ren này. Đặc biệt là tiền vào VN30 quá yếu, nước ngoài lại xả ròng mạnh tức là các dòng vốn lớn vẫn đang vận động rất ít. Sự suy yếu của nhóm ngân hàng cũng là vấn đề lớn vì nhóm này tác động mạnh lên VN30. Thêm dầu khí và VHM nữa thì ảnh hưởng sẽ rất đáng kể. Chỉ số này hôm nay tiếp tục giảm và có nguy cơ bục đáy.

Chốt lại, từ giờ tới cuối tuần thị trường sẽ biến động rất khó lường do bị tác động bởi cái gọi là "headline risk", tức là các tin tức mà giới truyền thông tung ra. Bối cảnh tâm lý quá yếu, rất nhạy cảm với tin xấu thì phản ứng cũng sẽ khác thường. Thời gian không còn nhiều.

Giao dịch:

Nay để lỡ quả thu hẹp basis khá ấn tượng, hợp đồng tháng 5 bay cao gần 6 điểm. Basis cuối ngày thu hẹp lại chỉ còn hơn 3 điểm. Không giao dịch. Basis đã hẹp lại và rủi ro với VN30 tăng, có thể cân nhắc Short.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.