Blog chứng khoán: Thử thách kiên nhẫn của dòng tiền

Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh nhưng thị trường vẫn đi lên. Sự bấp bênh của thanh khoản càng khiến độ nghi ngờ lên cao.

Thị trường ngày 27/12/2019:

Thị trường tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn khi không thể tăng dứt khoát được nhưng cũng không có tín hiệu nào sẽ giảm thêm. Hôm nay cú hích khá tốt đã tô đẹp thêm bối cảnh chung.

Mạch thông tin hiện tại đều tốt và tìm thấy điểm xấu mới khó. Thế nhưng thị trường vẫn luẩn quẩn chậm chạp đi ngang là điều rất khó chịu. Lý do duy nhất chỉ là dòng tiền chưa vào mạnh do thiếu tự tin hoặc do nghi ngờ.

Khả năng cao là thị trường sẽ vẫn cứ tăng chầm chậm với thanh khoản thấp để hướng tới điểm nổ cần thiết tạo sự đồng thuận. Sự nghi ngờ không phải là vấn đề vì chỉ cần giá cứ tăng thì dòng tiền sẽ không thể đứng ngoài mãi được.

Mặt khác, thời điểm cuối năm và những ngày đầu năm mới thanh khoản thường giảm theo chu kỳ (không tính giao dịch của ROS). Ví dụ tuần cuối năm 2018 thanh khoản giảm khoảng 17% so với hai tuần liền trước. Tuần cuối năm 2017 thanh khoản giảm 10%. Tuần này thanh khoản giảm 12% so với tuần trước cũng không phải là điều gì bất thường. Điểm khác là liên tục 3 tuần gần đây thanh khoản duy trì mức thấp do thị trường diễn biến không rõ ràng, chỉ là đi ngang tích lũy tạo đáy nên dòng tiền chưa chịu vào. Thêm nữa khả năng sử dụng đòn bẩy cũng hạn chế.

Kích thích thanh khoản thường gắn liền với hoặc có thông tin tích cực đột biến, hoặc thị trường đột phá về mặt kỹ thuật tạo được sự đồng thuận, hoặc sự kích thích tăng giá thúc đẩy tâm lý sốt ruột, hoặc tổng hợp của các yếu tố đó.

Vẫn giữ quan điểm rằng bối cảnh không ủng hộ khả năng suy giảm sâu hơn nữa, chỉ là chưa tìm thấy lý do để tăng tốt hơn. Nếu đã không có thông tin bất lợi thì mọi thứ nằm ở chính suy nghĩ của nhà đầu tư. Mà đó là lại thứ dễ thay đổi nhất.

Chốt lại, thị trường bình bình đi chậm nhưng không xấu. Khi đã không thể xấu hơn thì sớm muộn số đông cũng sẽ chấp nhận điều đó.

Giao dịch:

Tiếp tục giữ nguyên vị thế. Thị trường sẽ tốt dần lên và tìm được đồng thuận cao hơn.

