Blog chứng khoán: Tiền chạy vào Midcap

Thanh khoản duy trì mức thấp liên tục nhưng giao dịch khá sôi động lại xuất hiện ở nhóm Midcap. Đó cũng là biểu hiện tích cực vì dòng tiền đang luân chuyển và chọn mua.

Thị trường ngày 3/4/2019:

Blue-chips hôm nay là nhóm yếu nhất và các trụ khiến chỉ số giảm trong khi hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu không tệ. Tình trạng phân hóa tích cực vẫn đang diễn ra.

Chỉ số giảm và đa số blue-chips giảm sẽ tạo cơ hội mua ở nhiều mã đang đi vào vùng hỗ trợ. Nhịp giảm này chỉ là để kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang diễn ra từ giữa tháng 2 mà thôi (nhìn qua VN30). Thị trường khả năng cao sẽ retest đáy gần nhất đối với các chỉ số.

Sự phân hóa giá trên thị trường là yếu tố tích cực nhất. Sắp tới mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019 nên dòng tiền sẽ vận động ngầm và phân hóa. Thanh khoản thấp trong giai đoạn này là hợp lý vì giá chưa giảm thêm nhiều. Với mức dao động giá khá hẹp thì lực bán cũng chưa thấy tăng lên đáng kể.

Thị trường phái sinh hôm nay chứng kiến một đợt co hẹp basis khá mạnh. Kết phiên chênh lệch vẫn là 13,5 điểm với kỳ hạn tháng 4. Tuy nhiên phái sinh đã có một phiên tăng trong bối cảnh VN30 giảm. Có thể thị trường đang nhận thấy mức chênh lệch quá rộng trong khi VN30 khó có một ngày rơi sâu như vậy. Thực tế là các trụ vẫn đang giằng co, số lớn dao động hẹp nên biến động của chỉ số cũng hẹp. Nếu basis tiếp tục tự co lại tức là đánh giá rủi ro trên thị trường cơ sở cũng đã có thay đổi.

Nói chung thị trường hôm nay vận động bình thường và blue-chips khả năng cao là vẫn tiếp tục giảm với tốc độ chậm. Nếu trong vài phiên tới các chỉ số chưa retest đáy ngày 25/3 thì đây khả năng rất cao sẽ là đáy vì thời gian đang cạn. Thị trường sẽ có thông tin hỗ trợ làm giảm rủi ro điều chỉnh sâu hơn.

Hiện dòng tiền đang khá yếu ở nhóm blue-chips nhưng dịch chuyển sang nhóm trung bình. Khi các blue-chips điều chỉnh thêm dòng tiền sẽ quay lại. Chiến lược vẫn là chọn mua trên thị trường cơ sở và Long phái sinh theo mức basis càng rộng càng tốt.

Giao dịch:

Diễn biến phái sinh đúng như dự kiến, VN30 giảm kéo theo hợp đồng giảm, basis cực rộng. Kế hoạch là Long. Vùng hỗ trợ mỏng của VN30 là 899-900, VN30 hai lần vào vùng này, dự kiến Long từ 883 đến 880. Lúc 10h49 dính một lô. Đến chiều khi VN30 lao dốc khá mạnh tưởng cơ hội Long rất sáng ở thấp hơn thì hợp đồng không giảm thêm nữa, Long thêm 883.4.

Phái sinh bắt đầu tự thu hẹp basis, giá tăng trong khi chỉ số vẫn giảm. Đóng một nửa vị thế ở 886.2. Đóng nốt ATC.

* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.