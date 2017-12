Blog chứng khoán: Vượt đỉnh không nên bằng kéo trụ

Về mặt kỹ thuật thì VNI muốn có cú nhảy dứt khoát để vượt đỉnh lịch sử thì chỉ cần tác động từ vài cổ phiếu lớn.



Thị trường ngày 27/12/2017:

Cơ hội vượt đỉnh đã không được tận dụng tốt hôm nay. Trái lại, việc đẩy SAB chớp nhoáng lại dẫn đến sự thận trọng gia tăng. Thị trường cần vượt đỉnh bằng thực lực rõ ràng hơn, thay vì dùng các yếu tố kỹ thuật.

Sức ảnh hưởng của các mã lớn là rất rõ khi so sánh giữa VNI và VN30. Trong khi VNI đang tiến sát đỉnh cao lịch sử đầu tháng 12 thì VN30 vẫn còn chưa vượt qua được đỉnh ngắn hạn cách đây 6 phiên một cách rõ ràng. Đó là do ảnh hưởng vốn hóa đã được hạn chế phần nào trong VN30.

Đối với cổ phiếu, tình trạng phân kỳ còn rõ ràng hơn. VNI sát đỉnh thì đa số thấp hơn đỉnh đáng kể, chỉ số rất ít mã có đỉnh cao mới như GAS, HPG, VCB. Về mặt kỹ thuật, để VNI vượt đỉnh, chỉ cần VNM hay VCB, GAS mạnh thêm chút nữa là thành công. Tuy nhiên, thị trường chưa chắc đã có được sự lan tỏa rộng rãi ở cổ phiếu.

Diễn biến phân hóa như hôm nay cũng thể hiện sự kém đồng thuận về quan điểm ngắn hạn. Nếu đồng thuận về khả năng vượt đỉnh và xác lập sóng tăng mới, thị trường sẽ phải mạnh hơn. Hôm nay bản thân các trụ cũng không đồng thuận tốt, thậm chí là có phân hóa khá nhiều.

Việc chỉ số chốt phiên có thể ở mức khá thấp so với đỉnh do tác động giảm của vài mã lớn. Ví dụ hôm nay VIC và SAB giảm khá nhiều. MSN, MWG cũng có ảnh hưởng mạnh với VN30. Tuy nhiên thực tế không phải là lỗi của những trụ này. Bình quân cổ phiếu trong rổ VN30 bị ép xuống dưới giá High ~ 1,37% không thể là do yếu tố ép trụ. Hẳn đã có một áp lực bán lớn xuất hiện quanh vùng đỉnh cũ của chỉ số tạo nên biên dao động như vậy. Chỉ cần lướt qua các cổ phiếu tạo tiền lớn nhất cho thị trường hôm nay và quan sát dao động intraday cũng thấy rõ khả năng kiềm chế biên độ tăng của sức ép nói trên.

Nói tóm lại triển vọng vượt đỉnh và xác lập sóng tăng mới vẫn đang mở rộng. Một phiên xuất hiện diễn biến thoái lui không có nghĩa là thất bại. Thị trường có thể chỉ dao động điều chỉnh khi nhà đầu tư chưa tìm được sự đồng thuận về quan điểm. Hoặc giả nhà đầu tư chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng vượt đỉnh chỉ trong một phiên.

Điểm tích cực là đã có sự gia tăng khá lớn về dòng tiền. Dĩ nhiên tiền vào cũng là tiền ra và kết quả là dao động giá. Ví dụ với VN30, hôm nay rổ này chiếm phần lớn lượng tiền của thị trường nhưng biến động giá là chưa phù hợp. Ít nhất thị trường cần giải phóng được áp lực ngắn hạn tại vùng đỉnh cũ trước khi có chuyển biến mới.

Giao dịch:

Hôm nay không theo dõi được thị trường nên bỏ lỡ cơ hội cân chỉnh basis rất lớn. Từ chỗ basis 20 điểm hôm qua còn chưa tới 8 điểm hôm nay. Thị trường tỏ ra hiệu quả khi mức chênh lệch quá lớn không còn có thể duy trì lâu như một điều chứng tai gai mắt trên thị trường.

Về cơ bản, biến động giá kỳ hạn tháng 1/2018 và VN30 không tạo ra phân kỳ hôm nay, nhưng giá hợp đồng tăng chậm hơn VN30 hoặc không tăng đồng nhịp, trong khi tốc độ điều chỉnh nhanh hơn chỉ số. Điều này phản ánh hoạt động Short gia tăng khi xuất hiện vùng đệm an toàn lớn.

