Blog chứng khoán: Xuống tiền thong thả

Nhiều cổ phiếu cơ bản đã có dấu hiệu ổn định rõ hơn kể cả khi thị trường có thêm nhịp ép xuống đầu phiên hôm nay. Chỉ số chưa thay đổi kịp chỉ là do yếu tố kỹ thuật từ trụ.

Thị trường ngày 29/11/2019:

Diễn biến hôm nay chủ yếu là lình xình và các trụ phối hợp với nhau kiềm chế VNI, nhưng VN30 phục hồi khá ổn. Quan trọng là sức ép đang giảm đi và rủi ro cũng giảm dần, nhất là với cổ phiếu.

Thông thường bắt đáy rất khó đúng đáy, nhưng cổ phiếu có khả năng chịu lỗ nhẹ và mua dần theo chiều giá xuống chọn lọc. Không có xu hướng nào tăng giảm mãi cả, nhất là hiện tại đà giảm chỉ là sức ép mang tính kỹ thuật, chứ không có yếu tố cơ bản. Yếu tố kỹ thuật mang tính thời điểm thì sẽ có lúc kết thúc.

Rõ ràng là mức tăng hôm nay yếu, nhưng không giảm thêm, không bị xả thêm đã là tốt rồi, cầu gì việc đảo chiều tưng bừng. Thị trường vận động cũng phải có thời gian, chuyển trạng thái chóng mặt thì chỉ có đầu cơ và chóng tàn. Cổ phiếu nhiều mã giảm mạnh cùng với chỉ số là cơ hội để mua dần cho tầm nhìn dài hơi một chút.

Lực cầu tiếp tục giảm đi khi dòng vốn đầu cơ co cụm lại. Tổn thương quá nhanh thì cũng không dám hành động ngay là diễn biến tâm lý bình thường. Thị trường vẫn đang tìm kiếm điểm cân bằng trong cung cầu. Các nhịp giảm đều không có áp lực bán lớn hơn là một dấu hiệu tốt, còn để VNI quay đầu tăng thì vẫn phải chờ các trụ ổn định xong.

Hôm nay trừ SAB sụt giảm hơi bất ngờ, còn các trụ khác nhìn chung vẫn ổn định. Các trồi sụt biên độ nhỏ chỉ là dao động thông thường. Thêm nữa hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu đã tốt hơn thể hiện diễn biến giá tích cực hơn, dù chỉ số thì chưa. Nếu chú ý thì VNI hai hôm hay tuy tạo đáy thấp hơn tuần trước, nhưng cổ phiếu thì nhiều mã tạo đáy cao hơn.

Thị trường phái sinh cũng đang giảm thanh khoản đáng kể, F1 giảm giao dịch 16% so với hôm qua và basis co lại chỉ còn hơn 3 điểm. Như vậy phái sinh cũng oải rồi. Thanh khoản cơ sở hôm nay thấp nhất 27 phiên (không tính thỏa thuận), vốn nội co lại dưới 2k tỷ (không tính ROS).

Chốt lại, thị trường đang dần cân bằng, áp lực bán không ép mạnh nhưng cũng chưa có lực để đảo tăng rõ nét. Cân bằng đầu tiên phải từ giảm áp lực bán để giảm dao động xuống, sau đó mới đi ngang nhờ lực cầu dài hạn thu gom chậm. Chiến lược là chọn mua thong thả cổ phiếu và canh Long phái sinh.

Giao dịch:

VN30 có thêm một nhịp test đáy hôm qua xuống 883 ngay đầu phiên. Basis hơi bất lợi nhưng vẫn Long 890.4. Thị trường có nhịp tăng tốt, cover 894 cuối giờ sáng.

Buổi chiều đột nhiên có một đợt co basis mạnh, F1 quay trở lại xuống dưới 890, Long trở lại 890. Giữ vị thế.

