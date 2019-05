Bộ Công an: Đã phát hiện 222 thí sinh được nâng điểm thi đại học

"Với các gia đình là cán bộ trong ngành công an có con được nâng điểm thi, Bộ cũng sẽ xử lý nghiêm khắc những cán bộ vi phạm khi xác định được đầy đủ cơ sở".

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam khi ông nhận được câu hỏi của báo chí về tiến trình xử lý vụ án gian lận thi cử xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại một số địa phương được phát hiện thời gian qua.

Trao đổi tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 4/5, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết, đối với vụ việc gian lận thi cử, nâng điểm thi nói trên, đến nay đã khởi tố 3 vụ án ở Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang, khởi tố 16 bị can và xác định 222 học sinh được nâng điểm.

Bộ Công an đã chuyển kết quả điều tra tới Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các trường Đại học và các địa phương để xử lý theo đúng quy định của pháp luật và thi cử.

Ngoài ra, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra những vi phạm của các cá nhân khác có liên quan, khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí và dư luận.

"Với sai phạm của cán bộ ngành công an, quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an nào có vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành mà xác định được đầy đủ cơ sở thì sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật, của ngành"- ông Nam khẳng định.

Liên quan đến xử lý ban đầu của việc chạy điểm và nâng điểm thi nói trên, hiện một số trường đại học ngành công an, quân đội, Đại học Y Hà Nội cũng đã trả về địa phương hàng chục sinh viên được phát hiện được nâng điểm để trúng tuyển vào trường từ kỳ thi năm trước. Có những thí sinh sau khi chấm phúc khảo đã phát hiện ra được nâng tới 15 -17 điểm so với điểm thực tế.

Điều đáng nói, trong số các thí sinh, sinh viên được nâng điểm nói trên, có không ít em là con, cháu của lãnh đạo các sở ngành, huyện thị tại các địa phương và cán bộ công an.

Trước những ý kiến của dư luận, cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ của các cá nhân liên quan.