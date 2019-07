Bộ Công Thương: Loạt dự án điện của Petro Vietnam, TKV, EVN...chậm tiến độ

Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp ngày 17/7 của Bộ Công Thương về các dự án năng lượng trọng điểm.



Quá tải lưới điện, loạt dự án điện chậm tiến độ



Ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo cho biết, trong 6 tháng đầu năm, điện thương phẩm tăng trưởng gần 10% so cùng ký 2018, đặc biệt, do ảnh hưởng của nắng nóng, công suất phụ tải trong tháng 4, 5, 6 tăng mạnh. Đối với các tháng còn lại của năm, dự kiến nhu cầu điện tiếp tục tăng khoảng 10% so cùng kỳ và hệ thống điện đảm bảo cung ứng đủ điện.



Về phát triển năng lượng tái tạo, ông Phương Hoàng Kim cho biết, tổng công suất điện mặt trời theo đề xuất của các nhà đầu tư đã lên đến khoảng 25.000 MW, các dự án điện gió với tổng công suất khoảng 16.500 MW.

Tính đến hết tháng 6, đã có tổng số 89 nhà máy điện mặt trời đưa vào vận hành với tổng công suất gần 4.500 MW. Đây là nguồn điện đã bổ sung kịp thời cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tuy nhiên, với hiện trạng cơ sở hạ tầng hiện có, trong một số thời điểm (buổi trưa các tháng vừa qua), lưới điện 500-220-110kV thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Đăk Nông, Đăk Lăk bị quá tải, ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Dự kiến việc cung cấp điện năm 2020 về cơ bản đáp ứng nhưng tiếp tục tiềm ẩn một số rủi ro, có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong các tình huống cực đoan nếu nhu cầu phụ tải cao hơn dự báo, lưu lượng nước về các hồ thủy điện kém, thiếu hụt nguồn nhiên liệu than, khí cho sản xuất điện.

Ông Phương Hoàng Kim cho biết, hiện nay, các dự án nguồn điện được thực hiện theo 3 hình thức đầu tư gồm các dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là chủ đầu tư; các dự án đầu tư theo hình thức BOT; các dự án đầu tư theo hình thức IPP.



Tuy nhiên, tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện 62 dự án có công suất lớn trên 200 MW, chỉ có 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Trong đó, Petro Vietnam được giao làm chủ đầu tư 8 dự án trọng điểm nguồn điện với tổng công suất 11.400 MW. Giai đoạn 2016-2020 có 3 dự án và giai đoạn 2021-2025 có 5 dự án. Đến nay, cả 8 dự án đều gặp khó khăn, vướng mắc và không thể hoàn thành theo tiến độ.

EVN được giao đầu tư 24 dự án với tổng công suất là 15.215 MW, trong đó giai đoạn 2016-2020 phải hoàn thành 14 dự án với tổng công suất 7.185 MW. Trong đó, EVN có 9 dự án đã phát điện, 6 dự án dự kiến đúng tiến độ và tới 9 dự án chậm tiến độ.

Đối với TKV, doanh nghiệp này thực hiện 4 dự án với tổng công suất 2.950 MW. Trong đó giai đoạn 2016-2020 có hai dự án và giai đoạn 2021-2030 có 2 dự án. Hiện nay cả 4 dự án đều chậm tiến độ từ 2 năm trở lên.

Trong tổng số có 19 dự án BOT, mới chỉ có 4 dự án đã đi vào hoạt động, còn 15 dự án đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư, các dự án đưa vào vận hành đều trong giai đoạn 2021- 2030.

Xác định trách nhiệm cá nhân

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cùng các đơn vị hữu quan của Bộ phải nhanh chóng thúc đẩy tiến độ các dự án, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.



Bộ trưởng yêu cầu, phải xem lại các chế tài, quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của một số lãnh đạo địa phương do thiếu sự chỉ đạo quyết liệt đối với những dự án thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh, dẫn đến tình trạng phá vỡ kết cấu của Quy hoạch.

Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và các đơn vị rà soát lại Quy hoạch điện VIII và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược; rà soát lại Nghị định 63, từ đó tìm hướng giải quyết tạo thuận lợi cho các dự án.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đánh giá lại toàn bộ dự án quan trọng trong Quy hoạch điện VII, trong đó tập trung các dự án chậm tiến độ hoặc không xác định được tiến độ. Bộ trưởng nhấn mạnh, phải xác định được hệ lụy của các dự án này đối với ngành điện, xác định nguyên nhân, hậu quả, quy trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị để quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc này.