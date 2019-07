Bộ Giao thông lên tiếng loạt hầm cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập

Bộ Giao thông Vận tải mới đây có trả lời kiến nghị của cư tri thành phố Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về việc đề nghị Bộ nâng cấp, cải tạo các gầm cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vì mỗi khi trời mưa là lại ngập gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

Trả lời cử tri, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ được xây dựng mới và hoàn thành năm 2002 với quy mô 4 làn xe, trên tuyến có 54 vị trí hầm chui dân sinh và 2 vị trí cầu vượt. Hiện nay, tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp từ 4 làn xe lên 6 làn xe, các hầm chui dân sinh được thiết kế nối dài theo quy mô mặt cắt ngang đường.

Theo khảo sát của nhà đầu tư, trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ có 20/54 hầm chui dân sinh thấp hơn so với đường gom hai bên, trong đó có 9 hầm chui và vị trí dưới gầm cầu Vạn Điểm bị ngập nước khi trời mưa. Nguyên nhân do địa hình hai bên đã thay đổi (tôn cao) so với thời điểm xây dựng công trình.

Đối với các vị trí hầm chui bị ngập nước, đơn vị Tư vấn thiết kế (TEDI) đã hoàn thành việc thiết kế bổ sung hệ thống thoát nước, các hầm chui bị ngập nước sẽ được thiết kế bố sung hệ thống rãnh, hố ga để thu dẫn nước ra các vị trí kênh, mương lân cận. Dự kiến trong tháng 7/2019 sẽ hoàn thành việc xử lý các hầm chui dân sinh bị ngập nước.

Đối với vị trí dưới cầu Vạn Điểm, nhà đầu tư đã tiến hành nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước cũ (bị lắng đọng bùn, đất, một số cống ngầm bị hư hỏng ...), đã thảm lại mặt đường để đảm bảo êm thuận và xử lý triệt để tình trạng ngập nước dưới gầm cầu.

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành xử lý, khắc phục tình trạng ngập nước tại các hầm, cầu chui để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và các phương tiện giao thông.