Xe hợp đồng công nghệ buộc phải treo biển "Taxi" hoặc "Xe Taxi".

Trên cơ sở ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và các chuyên gia trên các lĩnh vực; Bộ Giao thông Vận tải thống nhất và tiếp thu sửa đổi một số nội dung chính.



Xe hợp đồng công nghệ phải dán chữ "Taxi" hoặc "Xe Taxi"

Đối với với nội dung quy định về hộp đèn đối với xe taxi, Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị định như sau: Ôtô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi bao gồm taxi thanh toán bằng đồng hồ, và taxi có sử dụng công cụ thanh toán, kết nối bằng ứng dụng điện tử được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "Taxi" cố định trên nóc xe với kính thước tối thiểu là 12x30 cm hoặc dán cố định cụm từ "Xe Taxi" làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ "Xe Taxi" là 06 x 20 cm.

Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "Taxi" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết cụm từ "Xe Taxi".

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định: Việc sửa đổi quy định như trên là hoàn toàn phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành. Tham khảo thực tế một số nước trên thế giới cũng không bắt buộc xe taxi phải có hộp đèn; đảm bảo tiết kiệm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải; đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Đồng thời đảm bảo bình đẳng giữa loại hình xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ.

Việc quản lý nhà nước đối với 2 loại hình trên sẽ được thực hiện bằng các công cụ nhận biết trực quan, qua thiết bị giám sát hành trình và bằng chính phần mềm của doanh nghiệp.

Việc khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh vận tải và công tác quản lý nhà nước bằng công nghệ hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đồng thời đảm bảo sự thống nhất về quan điểm của VCCI, Viện phát triển kinh tế trung ương và các Bộ, ngành liên quan...

Hộ kinh doanh cá thể được tham gia xe hợp đồng công nghệ

Đối với nội dung lắp đặt camera để ghi hình lái xe và trên xe nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu, thống nhất cùng Bộ Công an và sửa đổi nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và điểm b khoản 5 Điều 34 của dự thảo Nghị định.

Cụ thể, Quy định tại khoản 2 Điều 13: "2. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, ôtô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe) trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép khi có yêu cầu.

Thời gian lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km; Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Quy định tại khoản 2 Điều 14: "2. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, ôtô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép khi có yêu cầu.

Thời gian lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km; Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Quy định tại điểm b khoản 5 Điều 34: "b) Hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về đơn vị kinh doanh vận tải; đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm lưu trữ trong thời gian tối thiểu 72 giờ gần nhất".

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng bổ sung vào dự thảo Nghị định về việc hộ kinh doanh cá thể được tham gia hoạt động kinh doanh loại hình xe hợp đồng, điều này hoàn toàn phù hợp với Luật giao thông đường bộ, Luật dân sự và các quy định liên quan.

Tuy nhiên, việc tham gia hoạt động kinh doanh của đối tượng này phải tuân thủ mọi điều kiện về kinh doanh vận tải: phải có giấy phép kinh doanh vận tải, điều kiện về lái xe và giấy phép lái xe hạng phù hợp; phải lắp thiết bị Giám sát hành trình; phải có niêm yết thông tin về hộ kinh doanh cá thể bên ngoài xe; phải có phù hiệu do Sở Giao thông vận tải cấp; phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông; phải chịu trách nhiệm đóng thuế và những trách nhiệm liên quan đến người lao động…

Tại dự thảo Nghị định lần này, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chuyển toàn bộ các nội dung quy định có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và phạt bổ sung sang quy định tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ).