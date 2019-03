Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 14. Trước đó, cử tri tỉnh An Giang đề nghị kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình và xử lý nghiêm các chủ đầu tư xây dựng các công trình kém chất lượng để nâng cao chất lượng công trình do Trung ương đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tối thiểu mà nhà thầu phải bảo hành các công trình xây dựng cụ thể như sau: Đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp 1, không ít hơn 24 tháng. Đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại, không ít hơn 12 tháng.

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nhất trí cao với ý kiến của cử tri về việc xem xét kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình nêu trên. Bộ đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với từng công trình, điều kiện thời tiết của khu vực xây dựng,... để đưa yêu cầu về thời gian bảo hành phù hợp bằng các điều khoản của hồ sơ mời thầu và hơp đồng thi công xây dựng.

Về vấn đề xử lý nghiêm các chủ đầu tư xây dựng các công trình kém chất lượng, để nâng cao chất lượng các công trình, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đối với các công trình giao thông có xuất hiện khiếm khuyết, hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, an toàn và tuổi thọ công trình..., Bộ đã yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân sửa chữa, khắc phục kịp thời và bảo hành.

Đồng thời, Bộ sẽ xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong một văn bản khác trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến đường BOT Quốc lộ 2, đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên xuống cấp nghiêm trọng mà vẫn thu phí, đề nghị nâng cấp đường, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thỏa thuận kinh phí sửa chữa đột xuất Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2, đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên đầu tư theo hình thức BOT. Hiện tại, Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2 đã tiến hành xong công tác đấu thầu và đang chuẩn bị thi công sửa chữa.

Tổng cục Đường bộ đã giao Cục Quản lý đường bộ 1 kiểm tra thực tế hiện trường, giám sát quá trình thực hiện của Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2. Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, về cơ bản sẽ khắc phục các hư hỏng công trình, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 2.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận chủ trương miễn giảm giá vé trạm thu phí BOT Nội Bài - Vĩnh Yên nhưng yêu cầu Tổng cục Đường bộ phải truy thu số tiền gần 1,2 tỷ đồng của nhà đầu tư Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 vì đã miễn giảm giá vé cho 2.083 lượt xe không đúng đối tượng được miễn giảm, cập nhật vào doanh thu thu phí và phương án tài chính của dự án.