Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế tới Trung Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 9/1 cho biết Bộ đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam "hạn chế tới các nước trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi xung đột".

"Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, ngày 8/1/2020, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo khuyến cáo các công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của xung đột, lưu ý công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo, thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của các cơ quan sở tại để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân", bà Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông.

Bộ Ngoại giao cũng đã công bố đường dây nóng bảo hộ công dân của các đại sứ quán trong khu vực, các đơn vị liên quan tại khu vực trong trường hợp cần trợ giúp. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo các cơ quan đại diện trong khu vực, cũng như các đơn vị liên quan ở trong nước theo dõi sát tình hình, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam quan ngại trước những căng thẳng gần đây tại Trung Đông.



"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, tránh sử dụng vũ lực, bảo vệ thường dân, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định khu vực và trên thế giới", bà Hằng nói.

Trả lời về khả năng Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1/2020, sẽ đưa vấn đề căng thẳng Mỹ - Iran ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an, bà Hằng cho biết Việt Nam sẽ chủ trì các hoạt động trong Hội đồng Bảo an đã được các nước thành viên thông qua và sẽ tham vấn các nước về các vấn đề phát sinh.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/1 (giờ địa phương), Iran đã phóng nhiều tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, được cho là nhằm trả đũa cho cái chết của tướng Qassem Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ vào tuần trước. Động thái này làm dấy lên quan ngại về căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông.