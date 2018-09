Bộ Nông nghiệp yêu cầu ngừng nhập thịt lợn từ hai nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) vừa quyết định dừng nhập khẩu thịt lợn từ Ba Lan và Hungary do hai nước này đang có dịch tả lợn châu Phi (ASF) nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan sang Việt Nam.



Cụ thể Bộ này đã gửi văn bả tới Đại sứ quán Ba Lan và Hungary nêu rõ, theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ năm 2018 đến nay 2 nước này đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi tại nhiều tỉnh.

Trong đó, Ba Lan đã xảy ra dịch tả lợn châu phi tại 5 tỉnh thành khiến 315 con lợn rừng và 162 con lợn nuôi mắc bệnh trong tổng đàn 5.440 con; Hungary xảy ra tại 2 tỉnh gây chết 17 con và tiêu huỷ 1 con lợn mắc bệnh.

Do đó, nhằm ngăn ngừa nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam, bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, Bộ thông báo tới Đại sứ quán Ba Lan và Hungary tại Hà Nội về việc Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh có dịch tại 2 nước này. Thời gian áp dụng từ ngày 20/9/2018 cho đến khi Ba Lan, Hungary công bố an toàn dịch bệnh ASF theo quy định của OIE.

Riêng đối với những lô hàng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh đang có dịch nhưng đã rời cảnh xuất hàng trước ngày 20/9/2018 và đang trên đường từ Ba Lan, Hungary đến Việt Nam, Bộ này sẽ tiếp tục cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp cũng yêu cầu cơ quan thú y tổ chức kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn dịch bệnh, nhất là bệnh ASF đối với những lô hàng này.

Hôm nay (14/9), Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam.