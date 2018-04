Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sắp ký thỏa thuận 10 tỷ USD với Amazon

Bộ Quốc phòng Mỹ sắp sửa trao một hợp đồng dịch vụ đám mây trị giá 10 tỷ USD cho Amazon, cho dù Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục chỉ trích công ty này - nguồn thạo tin tiết lộ với trang Business Insider.

Trang này cho biết, đây là một hợp đồng thời hạn 10 năm mà nhiều nhà cung cấp mong muốn được ký với Lầu Năm Góc. Công ty được chọn sẽ cung cấp dịch vụ đám mây cho Lầu Năm Góc nhằm giúp cơ quan này thực hiện chương trình cải tổ hệ thống công nghệ thông tin mang tên Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI).

Hiện nhà cung cấp được lựa chọn cho chương trình nói trên vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã chắc chắn Amazon sẽ được trao hợp đồng. Nếu được lựa chọn, Amazon sẽ giúp Lầu Năm Góc chuyển sang sử dụng GovCloud, hạ tầng đám mây của Amazon được thiết kế dành riêng cho các chính phủ.

"Tôi không cho là thương vụ này sẽ bị cản trở. Việc thỏa thuận được công bố chỉ còn là vấn đề thời gian", nguồn tin nói.

Cuộc đua giành hợp đồng nói trên diễn ra rất gay cấn. Các đối thủ của Amazon thậm chí đăng quảng cáo trên báo chí kêu gọi ông Trump không trao hợp đồng cho Amazon. Một nhóm có tên Less Government vào tuần trước đăng một quảng cáo trên New York Post - một tờ báo được ông Trump yêu thích. Quảng cáo này là bức ảnh của ông Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Amazon, đang nói: "Bộ Quốc phòng (của ông Trump) đang chuẩn bị trao hợp đồng toàn bộ hạ tầng IT của họ cho địch thủ của chính quyền Trump: Amazon của Jeff Bezos".

Hôm thứ Ba tuần này, CEO Safra Catz của hãng phần mềm Oracle, một đối thủ của Amazon trong lĩnh vực điện toán đám mây, đã dùng bữa với ông Trump. Oracle cũng đang chạy đua với Amazon để giành hợp đồng của Lầu Năm Góc.

Mấy ngày qua, ông Trump liên tục chỉ trích Amazon trên mạng xã hội Twitter, cho rằng công ty này đóng không đủ thuế và lợi dụng dịch vụ bưu điện cho việc giao hàng. Một số nghị sỹ Mỹ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lý do nếu chọn Amazon là nhà thầu.

Tuy nhiên, theo Business Insider, ngăn chặn Lầu Năm Góc chọn Amazon Web Services (AWS), công ty con về điện toán đám mây của Amazon, làm nhà cung cấp là rất khó, cho dù ông Trump và các nghị sỹ Mỹ có muốn vậy.

Lý do nằm ở chỗ AWS hiện là nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất ở Mỹ, có nhiều dịch vụ nhất. Và công ty này đã chứng minh là một lựa chọn đúng đắn khi được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trao hợp đồng đám mây trị giá 600 triệu USD vào năm 2013.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Gartner, AWS hiện chiếm 44% thị trường đám mây, tiếp sau là Azure của Microsoft với thị phần 7% và Alibaba với thị phần 3%.

Ngoài ra, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump có ý định can thiệp vào quy trình lựa chọn nhà thầu đám mây của Bộ Quốc phòng Mỹ.