Bộ trưởng Công an trả lời chất vấn về tội phạm ma túy, băng nhóm "xã hội đen"

Sáng 4/6 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Phát biểu khai mạc hoạt động chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn trong thời gian một phút và không sa vào những vụ việc cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, tranh luận chỉ diễn ra giữa người nêu câu hỏi chất vấn và người trả lời chất vấn, đại biểu không tranh luận với nhau và thời gian tranh luận tối đa hai phút.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma tuý hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng cũng là những vấn đề được chọn để chất vấn người đứng đầu ngành công an.

Trước khi trực tiếp trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Quốc hội đã chọn những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, thể hiện sự quan tâm của Quốc hội đến hoạt động của lực lượng công an, góp phần để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng cũng cho biết đã gửi báo cáo chi tiết liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn đến Quốc hội, sau đó nêu tóm tắt một số vấn đề chung.

Người đứng đầu ngành công an đánh giá, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn giữ vững được an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn.

Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn có những biểu hiện phức tạp. Nổi lên trong đó là vấn nạn ma tuý. Việt Nam có dấu hiệu trở thành địa bàn trung chuyển của những đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia. Số lượng người nghiện ma tuý trong nước cũng tăng lên nhanh chóng. Tội phạm tín dụng đen là một điểm nóng. Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em diễn biến phức tạp. Tội phạm xuyên quốc gia có những biểu hiện khó lường. Tình trạng mất an toàn giao thông có liên quan đến việc người lái xe sử dụng rượu bia, ma tuý hiện gây bức xúc lớn trong xã hội.

Chủ trương của Bộ Công an là giảm tội phạm, xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Những tháng đầu năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 3% nhưng bên cạnh kết quả đạt được còn không ít thách thức, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Đầu giờ đã có gần 50 vị đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.

Câu hỏi của 5 vị đại biểu đầu tiên chất vấn về giải pháp trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đặc biệt là tội phạm ma túy khi Việt Nam đang trở thành địa bàn trung chuyển.

Khẳng định Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm, dành nhiều nguồn lực cho công tác phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết quy định về tội phạm ma tuý vẫn duy trì hình phạt hết sức nghiêm khắc, 8/13 tội danh có quy định hình phạt cao nhất tới chung thân, tử hình.

Chính phủ, các ngành cũng ban hành nhiều kế hoạch phòng chống ma tuý, nhất là hợp tác quốc tế. Điều đó cho thấy sự vào cuộc của tất cả các ngành, của nhân dân rất quyết liệt.

"Có điều có thể yên tâm là lực lượng công an có thể dự báo trước tình hình hình này nên kết quả bắt tội phạm ma tuý cũng nói lên điều này", Bộ trưởng Công an khẳng định.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nêu thực tế, Việt Nam gần khu vực sản xuất ma tuý đứng thứ 2 thế giới là khu Tam giác vàng. Nhiều nước có quan điểm khác là hợp pháp hoá ma tuý nên gây khó khăn trong hoạt động. May mắn là Việt Nam và cả khu vực ASEAN không đồng ý hợp pháp hoá ma tuý và cam kết cùng đấu tranh với loại tội phạm này.

Bộ Công an đã tăng cường kiểm soát để ngăn chặn nguồn ma tuý xâm nhậm từ biên giới các tỉnh phía Bắc (tới 70%). Theo đó, tội phạm đã chuyển hướng tới khu vực miền Trung, miền Tây Nam Bộ. Công an cũng phát hiện những đường dây ma tuý quốc tế với người nước ngoài tham gia.

Liên quan đến tín dụng đen, giải pháp được Bộ trưởng khẳng định tiếp tục duy trì khí thế đấu tranh với loại tội phạm này, không chủ quan chùng xuống khi đã có những kết quả bước đầu. Bên cạnh đó khẩn trương có hướng dẫn giải quết vướng mắc liên quan đến tín định đen, ranh giới dân sự, hành chính và hình sự rất tương đối và tội phạm lợi dụng điều này, Bộ trưởng nói.

Đại tướng Tô Lâm cũng nêu giải pháp phối hợp với ngành ngân hàng, đa dạng hoá hình thức cho vay để dân tiếp cận vốn lành mạnh, không để cho tín dụng đen có đất hoạt động.

Thời gian chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm sẽ kéo dài hết sáng nay và kéo thêm ít phút buổi chiều cùng ngày.