Bộ trưởng Giao thông "hứa" đảm bảo công bằng taxi công nghệ và truyền thống

Cơ quan nhà nước sẽ đảm bảo một sân chơi công bằng cho tất cả doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đặc biệt là taxi công nghệ và taxi truyền thống Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cam kết trước Quốc hội.



Phiên chất vấn sáng 5/6, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) dẫn báo cáo của Bộ là hiện nay trên toàn quốc có gần 500 đơn vị vận tải với hơn 40.000 phương tiện tham gia thí điểm đề án 24.

Tuy nhiên, đại biểu Hoà cho rằng thực tế xe công nghệ Grab đã đăng ký hợp đồng, hợp tác kinh doanh với các tổ chức hợp tác xã hơn gấp 3 lần số đó.

Từ chỗ chênh lệnh, Grab chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 tỷ đồng cho 3 năm 2014 - 2016, năm 2017 - 2018 cũng không khá hơn là bao nhiêu trong khi các doanh nghiệp taxi truyền thống nộp thuế cả nghìn tỷ đồng, xin hỏi Bộ trưởng giải pháp để quản lý được loại hình xe công nghệ này để không có tình trạng chui số lượng để trốn thuế, bảo đảm cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ, đại biểu Hoà nêu chất vấn, đồng thời cũng chuyển câu hỏi này đến Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời, số liệu Bộ nắm được là 48.000 xe taxi công nghệ, nhưng trên thực tế có một số người dân đăng ký nhưng không hoạt động và diễn biến này chỉ doanh nghiệp nắm.

"Hiện nay, chúng tôi chỉ đạo các địa phương liên quan kết nối số liệu với Bộ Giao thông, Bộ Công an để nắm toàn bộ xe nào tham gia dịch vụ vận tải công nghệ để quản lý chặt chẽ tất cả các biến động, hoạt động của các doanh nghiệp này, xe này để tránh thu thuế và tạo điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh vận tải", ông Thể nói.

Người đứng đầu ngành giao thông cũng trình bày, qua Bộ Tài chính thì được biết không chỉ 50.000 xe của Uber, Grab mà tất cả các phương tiện của 14 phần mềm công nghệ đang vận hành đều kết nối với cơ quan thuế.

Do đó, việc thất thu thuế của các phương tiện có thể ít xảy ra vì cơ quan thuế nắm rất kỹ, Bộ trưởng Thể đánh giá.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết là có thông tin Uber, Grab lỗ ."Tôi nghĩ rằng Bộ Tài chính là đơn vị nắm rõ nhất và cơ quan nhà nước sẽ đảm bảo một sân chơi công bằng cho tất cả doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đặc biệt là taxi công nghệ và taxi truyền thống.

"Hiện nay chúng tôi cho taxi cũng gắn thiết bị thu tiền tự động giống như taxi công nghệ, do đó sắp tới hoạt động này chắc chắn đảm bảo công bằng giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ", ông Thể nói thêm.

Nhận xét Bộ trưởng trả lời chưa thoả đáng, đại biểu Đào Thanh Hải (Hà Nội) nói, trong những năm qua, Hà Nội đã phải quản lý xe taxi truyền thống, không cho phát triển quá nóng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, cao nhất là 22.000 xe.

Hiện nay, taxi truyền thống còn 15.000, xe Grab đang là 31.000 ôtô và 50.000 xe máy.

Từ việc đó có thể nói rằng xe Grab, do điều kiện không phải đeo mào, có thể đi vào tất cả tuyến phố cấm xe giờ cao điểm. Còn taxi truyền thống có mào nên lực lượng chức năng nhận biết và quản lý được. Ngoài ra, xe Grab do cá nhân tự mua và đăng ký nhưng hiện tại không ai quản lý, các hợp tác xã xe thì cho rằng đây là của hãng công nghệ. Đề nghị Bộ trưởng cho biết phương hướng trong thời gian tới cụ thể, rõ ràng hơn, đại biểu Hải chất vấn.

Hồi âm đại biểu Hải, Bộ trưởng thể thông tin, trong nghị định 86 sửa đổi, Bộ này đề xuất xe taxi công nghệ gắn mào để các cơ quan chức năng khi nhìn lướt qua biết được là taxi công nghệ.

Hiện nay sau khi thực hiện Luật Quy hoạch không còn hạn chế số lượng, nếu Hà Nội muốn hạn chế phương tiện này không được vì phải thực hiện Luật Quy hoạch. Nếu địa phương nào mà hạn chế thì vi phạm luật, ông Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng nói thêm, trong nghị định 86 sửa đổi xe hợp đồng điện tử, xe taxi công nghệ, xe taxi truyền thống hồ sơ thủ tục như nhau nên tất cả xe như Grab hoạt động ở Việt Nam phải đăng ký, đăng kiểm, chịu trách nhiệm trước lái xe, hành khách và các thủ tục như taxi truyền thống.

Taxi truyền thống, những hãng lớn như Vinasun, Mai Linh đều sử dụng công nghệ như Grab nên họ hoạt động song song. Hiện nay có 13 phần mềm kết nối hãng taxi với người dân. Ví dụ chúng ta kết nối vào hãng Be có thể sử dụng chọn taxi Hà Nội, taxi khác để kết nối, Bộ trưởng nói.

"Tuy nhiên, khi bà con tham gia vào dịch vụ này phải tính theo hiệu quả kinh tế xã hội để đầu tư", ông Thể khuyến cáo.