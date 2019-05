Bộ trưởng Nông nghiệp nói về "thiệt hại vô cùng lớn" của dịch tả lợn châu Phi

Đến nay dịch đã lan tới 48 tỉnh, thành, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã với 2 triệu con lợn (117.000 tấn) bằng 6,5% tổng đàn lợn toàn quốc.



Đó là những con số được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cập nhật trong phát biểu sáng 31/5 tại Quốc hội.

Sau hơn một ngày Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội, ông Cường cho biết đã lắng nghe 60 đại biểu phát biểu, trong đó có 18 đại biểu đề cập đến vấn đề nông nghiệp.

Nói về những khó khăn của ngành, Bộ trưởng nhấn mạnh khó khăn đặc biệt trong chăn nuôi lợn do dịch tả châu Phi gây ra.

Đây là vấn đề rất lớn, có lẽ lịch sử chưa bao giờ xảy ra với nước ta và ngành chăn nuôi trên thế giới, Bộ trưởng nhận định.

Ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp, giá trị ngành nông nghiệp hiện khoảng một triệu tỷ đồng thì chăn nuôi lợn chiếm khoảng 90.000 tỷ, gần bằng 10%. Khu vực này giải quyết sinh kế cho 2,4 triệu hộ, 10.000 hộ trang trại quy mô lớn và vừa. Trong cơ cấu thực phẩm, thịt lợn chiếm 70% về thịt trong bữa cơm hàng ngày của người dân, Bộ trưởng nói.

Về diễn biến dịch, thông tin từ Bộ trưởng là khi dịch xảy ra ở Trung Quốc ngày 23/8/2018, sau một tuần Việt Nam đã ban hành công điện khẩn yêu cầu ngăn chặn từ xa bằng các biện pháp kiểm soát cửa khẩu, biên giới. Nhưng đáng tiếc là đến ngày 1/2, ổ dịch đầu tiên được phát hiện ở Hưng Yên. Dù các cơ quan chức năng, hộ chăn nuôi, người dân đã triển khai nhiều giải pháp, song do những đặc thù của loại bệnh này, đến nay dịch đã lan tới 48 tỉnh, thành, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã với 2 triệu con lợn (117.000 tấn) bằng 6,5% tổng đàn lợn toàn quốc.

"Đây là thiệt hại vô cùng lớn", người đứng đầu ngành nông nghiệp nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại, khi mà dự báo thời gian tới, với tình hình thời tiết phức tạp, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc thù của bệnh, nếu không có biện pháp tích cực, dịch sẽ tiếp tục lan rộng đến những nơi chưa có dịch, quay lại nơi ổ dịch đã qua 30 ngày và lan vào những hộ chăn nuôi lớn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, về giải pháp kỹ thuật phòng, chống dịch, an toàn sinh học là biện pháp duy nhất đến lúc này, tất cả các trang trại lớn chưa có dịch là do đảm bảo an toàn sinh học tốt.

Chúng ta còn 94% đàn lợn sạch, chưa có bệnh nên cần tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, Bộ trưởng Cường phát biểu.

Thông điệp tiếp theo từ Bộ trưởng là Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn khuyến cáo người dân không tăng đàn lợn lúc này, vì nguy cơ rủi ro cao.

Thủ tướng đã giao ngành nông nghiệp tổng kết 10 năm ngành chăn nuôi để xây dựng dịch bản, chiến lược chăn nuôi mới, chúng tôi sẽ trình vào tháng 10 tới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết thêm.