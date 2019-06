Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ “đại gia” làm giả xăng dầu quy mô đặc biệt lớn

Bên lề Quốc hội sáng 7/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao đổi thêm với báo chí về vụ làm xăng giả quy mô lớn của "đại gia" Trịnh Sướng.



Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vụ việc do công an địa phương tiến hành, từ chỗ phát hiện ra nhiều quan hệ kinh tế bất thường, nên tập trung xác minh xem nguồn hàng hoá từ đâu, tại sao lại có sự bất thường về giá cả như vậy. Do xăng dầu là một mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh tế kĩ thuật khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ công an phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới đưa ra được kết luận.

Theo Bộ trưởng, việc làm giả xăng dầu, làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu là hết sức phức tạp vì ảnh hưởng nguồn cung năng lượng.

"Làm giả xăng dầu là rất nguy hiểm. Từ trước tới nay có hiện tượng vẫn làm nhiều người thắc mắc là tại sao xe máy, ôtô đi trên đường thì bốc cháy, rồi máy móc động cơ hỏng? Qua vụ này, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề khác", Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho biết thêm, đây mới chỉ là kết quả bước đầu.

Người đứng đầu ngành công an nhìn nhận, những kiểu làm ăn phi pháp dạng này là rất phức tạp và cần phải tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến 24 cửa hàng lấy nguồn xăng giả của "đại gia" này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Đắc Nông điều tra làm rõ, vì những cửa hàng này có thể có móc nối, thông đồng trong việc buôn bán xăng giả, hoặc có thể vô tình không biết.

"Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, vi phạm pháp luật tới đâu sẽ tiếp tục điều tra, nghiên cứu tới đó", ông Tô Lâm trao đổi.

Trước đó, như VnEconomy đã thông tin, Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can, thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch làm xăng giả trong vụ án liên quan 'đại gia' Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng).

Các mẫu xăng trong quá trình lực lượng Công an tiến hành điều tra đều cho kết quả giám định là "có chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 01:2015/BKHCN... xăng không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ"...