Bộ trưởng Tô Lâm: Số vụ cháy ở Nhật Bản, Hàn Quốc gấp ba lần Việt Nam

Nhật Bản trung bình một năm có 43.632 vụ cháy, ở Hàn Quốc là 42.335 vụ, Philippines 13.877 vụ, Singapore - một quốc đảo phát triển có 4.724 vụ, trong khi đó ở Việt Nam trung bình khoảng 13.000 vụ.



Đó là những con số được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu khi phát biểu cuối phiên giám sát tối cao của Quốc hội về phòng cháy, chữa cháy, ngày 13/11.

Trước đó, một số vị đại biểu cũng đặt vấn đề tại sao những thành phố lớn, đô thị lớn thì tỷ lệ cháy nhiều.

Hồi âm ý kiến này, Bộ trưởng Tô Lâm nêu quy luật, kinh tế - xã hội càng phát triển thì các vụ cháy lại càng xảy ra nhiều lần, phức tạp hơn. Thực tế ở các nước phát triển thì cũng có tình trạng này.

Chúng tôi cũng đang nghiên cứu quy luật, hoàn toàn không chủ quan về vấn đề phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng khẳng định.

Sau khi nêu những con số trên, người đứng đầu ngành công an nhấn mạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia phát triển và cũng tập trung đầu tư cho phòng cháy, chữa cháy nhưng số lượng các vụ cháy xảy ra vẫn gấp 3 lần. Đây cũng là quy luật, chúng tôi không hề chủ quan, Bộ trưởng nhấn lại.

Sau đó, ông Lâm nói về một vụ cháy xảy ra tháng 3/2018 ở Hải Phòng, mà theo ông nếu không được dập tắt kịp thời có thể là một thảm họa quốc gia.

Dập tắt đám cháy đó rất vất vả, khó khăn, theo Bộ trưởng có lý do từ việc Bộ Công an không có đủ kinh phí mua trang thiết bị cần thiết, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cho tiền nhưng tài sản thì không được giao cho Bộ Công an.

Thực tế còn nhiểu vướng mắc, đó chỉ là một ví dụ, song Bộ trưởng cho biết trong 4 năm vừa qua lực lượng công an đã khởi tố 66 vụ liên quan đến cháy, nổ và đã truy tố 43 bị can, đã xử phạt 98.398 trường hợp và tổng số tiền xử phạt lên đến hơn 200 tỷ đồng, đã đình chỉ 1.956 trường hợp vi phạm và tạm đình chỉ 2.720 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng cho biết Bộ Công an cũng đã dự thảo nghị định thay thế nghị định số 79 của Chính phủ để hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi theo hướng cải cách, quy định rõ những thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở và giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy hiện nay

Bộ cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm, cố tình chây ỳ, không chấp hành, khắc phục các vi phạm, và sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cùng tham gia giám sát, kiểm tra với các cơ quan quản lý nhà nước.