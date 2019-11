Bỏ việc để khởi nghiệp, nữ doanh nhân xây dựng "Uber du thuyền" lớn nhất tại Mỹ

Jaclyn Baumgarten, CEO của Boatsetter, công ty chia sẻ du thuyền kiểu Uber lớn nhất tại Mỹ, mới đây được vinh danh vào top 100 Nữ Sáng lập của Tạp chí Inc.



Ban đầu, Jaclyn Baumgarten lập kế hoạch sự nghiệp như nhiều người khác: tốt nghiệp đại học, chuyển tới thành phố New York và làm việc cho một công ty tư vấn quản trị chiến lược.

"Công việc này dạy tôi nhiều điều về những thách thức mà các công ty phải đối mặt và cách giải quyết chúng. Nhưng tôi cảm thấy chán việc chỉ đưa ra lời khuyên mà không tham gia vào thực hiện giải pháp cho các vấn đề", Baumgarten chia sẻ với Business Insider.

Baumgarten sau đó theo học trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford và làm việc cho đến khi "có được các kỹ năng và sự tự tin để nhận biết rằng đã đến lúc phải làm điều gì đó cho bản thân mình". Cô đã dành 6 tháng liền để nghỉ ngơi và tìm hiểu làm sao để thực hiện "niềm đam mê kinh doanh" của mình.

Baumgarten nhanh chóng tìm ra ý tưởng từ việc các anh trai của cô đang muốn bán du thuyền không dùng đến của họ. Việc không thường xuyên sử dụng du thuyền không đủ để đảm bảo cho họ mức giá cao khi bán chúng. Từ đây, Baumgarten tìm ra giải pháp.

"Việc mang đến những trải nghiệm du thuyền với mức giá hợp lý cho tất cả mọi người không phải điều tuyệt vời sao?", Baumgarten tự hỏi.

Jaclyn Baumgarten, người sáng lập, CEO của Boatsetter - Ảnh: Boatsetter.

Thời điểm đó, nữ sáng lập cũng biết được thành công của những công ty như Airbnb "giúp nhiều người kiếm tiền từ những tài sản ít sử dụng của họ". Nếu các anh trai cô có thể cho thuê du thuyền của mình trên một nền tảng tương tự như Airbnb, họ sẽ không phải bán chúng và nhiều người cũng có cơ hội để trải nghiệm du thuyền.

Với ý tưởng này, năm 2012, Baumgarten thành lập Boatsetter. Đến nay, nền tảng này có hơn 17.000 du thuyền cho thuê tại hơn 600 địa điểm trên khắp thế giới. Boatsetter trở thành nền tảng chia sẻ du thuyền lớn nhất tại Mỹ.

Baumgarten không phải phụ nữ duy nhất trong top 100 Nữ Sáng lập của Tạp chí Inc. bỏ việc để khởi nghiệp.

Liz Wessel, CEO của nền tảng tìm việc cho sinh viên đại học WayUp, cũng rời Google sau hai năm làm việc tại đây để lập startup riêng. Cô bỏ việc vào năm 2014 và tìm kiếm nhà đầu tư cho ý tưởng WayUp của mình. Đến nay, nền tảng này đã giúp kết nối hơn 20.000 nhà tuyển dụng với các ứng viên mới ra trường tiềm năng.

Chia sẻ với Business Insider, Wessel cho biết để bỏ việc và khởi nghiệp, một người cần có sự can đảm. "Bạn cần phải thấy ổn với thất bại và chắc chắn phải là người có thể tự vực dậy ngay lập tức sau thất bại", Wessel nói.

Tương tự, Carly Zakin và Danielle Weisberg, đều từng là biên tập viên, đã bỏ việc tại hãng tin NBC vào năm 2012 để thành lập theSkimm - nền tảng cung cấp bản tin dành riêng cho những người đăng ký. Đến nay, theSkimm đã có hơn 7 triệu người đăng ký.

Trong một tập chương trình "Success! How I Did It" của Business Insider vào năm 2017, Zakin và Weisberg đã chia sẻ về những khó khăn sau khi bỏ công việc ổn định của mình.

"Bỏ việc, đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời chúng tôi. Việc này không hề dễ dàng". Weisberg nói. "Nhưng trong những tháng đó, chúng tôi chỉ có lựa chọn là phải vượt qua, bởi chúng tôi không có kế hoạch dự phòng nào hết".