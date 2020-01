Bộ Xây dựng: 2020 ít có nguy cơ "bong bóng" bất động sản

Sáng 2/1, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo công bố có báo cáo tình hình thị trường bất động sản trong 2019 và định hướng quản lý thị trường này trong 2020.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong năm 2019, tổng số giao dịch nhà đất thành công khoảng 83.136 giao dịch, giảm 26,1% so với năm 2018. Số lượng bất động sản nghỉ dưỡng như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có khoảng 6.280 giao dịch, cũng giảm 20% so với năm 2018.

Về giá bất động sản năm 2019, Bộ Xây dựng cho biết tại thị trường Hà Nội giá căn hộ chung cư quý 4/2019 tăng khoảng 0,54% so với cùng kỳ; giá nhà ở nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ. Tại Tp.HCM: giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với cùng kỳ; giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 9% so với cùng kỳ.

Về dư nợ tín dụng bất động sản, tính đến hết quý 3/2019 là 486.683 tỷ đồng, duy trì ổn định so với năm 2018.

Theo Bộ Xây dựng, trên cơ sở đánh giá, dự báo các yếu tố có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản thì có thể dự báo thị trường bất động sản đến năm 2020 ít có nguy cơ xảy ra "bong bóng bất động sản".

Tuy nhiên, Bộ nhìn nhận trong năm 2020 thị trường có thể tiếp tục xảy ra tình trạng tăng giá đất nền tại các khu vực có quy hoạch trở thành các đặc khu, các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tình trạng sốt nóng cục bộ tại các dự án nhà ở trong khu vực trung tâm đô thị có tiến độ thi công nhanh, hạ tầng đồng bộ, chủ đầu tư có uy tín, giá cả phù hợp.

Thị trường cũng có thể sụt giảm ở một số phân khúc do cung cầu hoặc không có các giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho một số dự án bất động sản, nhất là tại Hà Nội và TP. HCM.

Trước đó, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tuần qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, hiện đã có hướng dẫn, khung giải pháp để xử lý một số vấn đề của thị trường bất động sản như bong bóng, sốt đất cục bộ, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn điều chỉnh sản phẩm căn hộ du lịch (condotel, officetel...).

Cụ thể, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại đánh giá các quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh sai quy định. Đồng thời, cần báo cáo hướng khắc phục để gửi Thủ tướng ngay trong quý 1/2020.

Liên quan đến các vấn đề "nóng" của thị trường bất động sản, Bộ trưởng khẳng định, thị trường năm qua duy trì sự ổn định, dù hiện tượng sốt giá cục bộ xảy ra ở mọt số địa phương. Dự báo trong năm 2020, thị trường chưa có dấu hiệu trạng thái cực đoan lớn, nhưng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì vậy, các địa phương phải theo dõi và chủ động ứng phó tình hình trầm lắng, bong bóng, sốt đất cục bộ.

Riêng đối với loại hình condotel, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định, hiện đã có đầy đủ quy định pháp luật để quản lý vận hành xây dựng condotel. Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn như dân số, quy hoạch, bố trí mặt bằng, tính toán căn hộ… Bộ Xây dựng cũng ban hành thông tư quản lý vận hành chung cư, trong đó có quản lý condotel, officetel.

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về condotel theo Chỉ thị 11 của Thủ tướng, trong đó, quy định rõ chỉ tiêu dân số, quy hoạch, bố trí mặt bằng, cũng như tính toán cụ thể cho condotel và officetel.