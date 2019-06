Bộ Xây dựng tiếp tục cử đoàn thanh tra mới về Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng vừa cử một đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng... tại một số dự án ở huyện.

Theo đó, đoàn thanh tra mới bắt đầu làm việc từ ngày 18/6 gồm 11 cán bộ, thanh tra trong 25 ngày, không kể thứ 7 và chủ nhật.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo ngày 12/6 đã bắt quả tang, khám xét nơi làm việc tại UBND huyện Vĩnh Tường của bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, Phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên thanh tra Phòng Thanh tra Xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng). Hai người này đang bị tạm giữ ở trại tạm giam do Công an tỉnh quản lý.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bà Kim Anh và ông Hải Anh đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được phê duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và quản lý đầu tư tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường.

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng gồm 5 người do bà Kim Anh làm trưởng đoàn về làm việc tại huyện Vĩnh Tường từ giữa tháng 4.

Ngay sau khi bị cơ quan công an bắt quả tang, lập biên bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ "vòi tiền" của một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng. Cùng với đó là yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng với bà Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hôm 18/6 cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng về tội nhận hối lộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh (trưởng đoàn thanh tra) cùng hai thành viên là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Luật sư Nguyễn Minh Long (đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận là người bào chữa cho bị can Linh. Các luật sư do bị can Kim Anh và Hải Anh mời cũng được cơ quan công an chấp nhận.