Bộ Xây dựng: Vốn vào bất động sản vẫn tăng, giá nhà biến động nhẹ

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý 3/2019 và cho biết, từ nay những thông tin về thị trường bất động sản sẽ được Bộ cập nhật theo quý, gửi tới các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong thông cáo phát đi sáng 29/11, Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp từ 22 Sở Xây dựng có báo cáo, trong quý 3/2019 có 167 dự án phát triển nhà ở với 134.668 căn hộ được cấp phép và đang triển khai xây dựng. Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng, có 10 dự án với 3.184 căn hộ du lịch và 720 biệt thự du lịch được cấp phép và đang triển khai xây dựng. Số lượng nhà ở hoàn thành trong quý là 22.004 căn.

Về lượng giao dịch bất động sản, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort/villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), trong quý vừa qua có 48.260 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó tại Hà Nội, Tp.HCM và một số địa phương có thị trường bất động sản phát triển như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang, ... chiếm đến 28.674 giao dịch.

Số lượng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng giao dịch thành công trong quý 3/2019 là 2.515 giao dịch, tăng 79,9% so với quý 2/2019).

Về nguồn cung nhà ở, bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, trong quý 3/2019 có 68 dự án với 29.762 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng phê duyệt, trong đó tại Hà Nội có 22 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 6.569 căn hộ chung cư và 640 căn nhà ở thấp tầng. Tại Tp.HCM có 8 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 11.797 căn hộ chung cư, 502 căn nhà thấp tầng và 50 căn biệt thự.

Về biến động giá bán một số loại bất động sản, gồm giá nhà chung cư và giá nhà ở riêng lẻ tại các đô thị lớn như Hà Nội và Tp.HCM trong quý vừa qua có biến động, tuy nhiên mức độ biến động không lớn, cụ thể.

Tại Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,21% so với quý 2/2019, trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,12% so với quý 2/2019, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,31%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,76%. Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 1,25% so với quý 2/2019.

Tại Tp.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,77% so với quý 2/2019, trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,5%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,99%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,54% so với quý 2/2019. Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 2,74%.

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý 3/2019 có 19 dự án được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định với số lượng căn hộ cụ thể: Nhà ở: 15.090 căn; Căn hộ du lịch: 198 căn; Không có biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) nào được thẩm định trong quý.

Ngoài ra, trong quý 3/2019 có 37 dự án được Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng với số lượng căn hộ cụ thể: Nhà ở: 15.784 căn; Căn hộ du lịch: 1.945 căn; Biệt thự du lịch: 0 căn; Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 107 căn.

Về tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản quý 2/2019 là 478.648 tỷ đồng, tăng 3,6% so với quý 1/2019. Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản trong quý 2/2019 tăng so với quý 1/2019.

Tuy nhiên về cơ cấu dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản không có sự thay đổi lớn, trong đó tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay đối với hầu hết các hạng mục đều tăng, trong đó dư nợ cho vay đối với các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, cho vay mua quyền sử dụng đất và cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở để bán, cho thuê tăng trên 7% so với quý 1/2019.

Tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng cho thuê và dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng giảm so với quý 1/2019.