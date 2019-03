Boeing 737 Max: Từ dòng phi cơ bán chạy nhất tới bị nghi ngờ về an toàn

Trong vài ngày, mọi chú ý đổ dồn vào nghi vấn liệu hệ thống an toàn tự động của máy bay có phản ứng sai do nhận diện sai dữ liệu về độ cao và mũi tấn (angle of attack) của máy bay hay không, vấn đề mà Lion Air tiết lộ rằng các phi công đã gặp phải trong chuyến bay trước đó - Ảnh: CNN.