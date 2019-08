Broadcom chi gần 11 tỷ USD mua một phần của Symantec

Hãng sản xuất con chip Broadcom ngày 8/8 tuyên bố sẽ mua lại mảng an ninh mạng doanh nghiệp của công ty phần mềm chống virus Symantec với giá 10,7 tỷ USD bằng tiền mặt. Thương vụ này là một phần trong nỗ lực của Broadcom phát triển mảng kinh doanh phần mềm thông qua các vụ mua lại.

Theo hãng tin Reuters, năm ngoái, Broadcom đã mua lại bộ phận phần mềm tại thị trường Mỹ của CA Inc với giá 18,9 tỷ USD. Broadcom cũng được cho là đang đàm phán để mua lại Tibco Software - công ty phần mềm hạ tầng mà Vista Equity Partners rút khỏi thị trường chứng khoán vào năm 2014 bằng thương vụ 4,3 tỷ USD.

Việc Broadcom đẩy mạnh chiến lược kinh doanh phần mềm diễn ra sau khi hãng này vào năm ngoái nỗ lực mua lại công ty sản xuất con chip điện thoại di động Qualcomm với giá 117 tỷ USD nhưng không thành công.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chặn đứng thương vụ này với lý do an ninh quốc gia, bởi khi đó Broadcom còn chưa chuyển trụ sở từ Singapore sang Mỹ. Ông Trump cho rằng một vụ sáp nhập giữa Broadcom và Qualcomm có thể giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ về công nghệ 5G.

Thông qua hàng loạt vụ thâu tóm, Tổng giám đốc (CEO) Hock Tan của Broadcom đã đưa vốn hóa thị trường của công ty này tăng từ mức vài tỷ USD lên khoảng 108 tỷ USD trong vòng 13 năm ông cầm quyền.

Broadcom cho biết thương vụ Symantec dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2020 và cần có sự chấp thuận của cơ quan chức năng ở Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản. Công ty dự định vay vốn thông qua phát hành trái phiếu để chi trả cho thương vụ.

Mảng an ninh doanh nghiệp của Symantec cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng cho khách hàng là doanh nghiệp và chính phủ. Doanh thu của bộ phận này trong quý 2 vừa qua tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 611 triệu USD.

Symantec gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường phần mềm an ninh mạng. Giới thạo tin gần đây nói với Reuters rằng Symantec có ý định bán toàn bộ công ty cho Broadcom nhưng cuối cùng không đạt thỏa thuận vì bất đồng về giá.

Ngày 8/8, Symantec tuyên bố sẽ cắt giảm 7% tổng số nhân viên trên toàn cầu. Ở thời điểm cuối quý 1, công ty có 11.900 nhân viên.