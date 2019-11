BSC: Hành trình 20 năm vững bước đi lên

Ngày 18/11/2019 tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Thương Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Hiệp hội chứng khoán Việt Nam cùng các tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đã gắn bó cùng BSC trong suốt 20 năm qua.

Được cấp phép thành lập ngày 26/11/1999, BSC là công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.

Với sứ mệnh là một thành viên có trách nhiệm với thị trường, một đối tác đáng tin cậy của khách hàng và các nhà đầu tư, BSC vẫn không ngừng nỗ lực tạo dựng nền móng căn bản, hướng tới sự phát triển bền vững - an toàn bằng bộ giá trị cốt lõi: Sáng tạo, Hợp lực và Kỷ luật.

Từ khi ra đời đến nay, quy mô vốn điều lệ của BSC không ngừng được gia tăng: đến năm 2019 mức vốn điều lệ của BSC đạt trên 1.220 tỷ đồng. Tổng số tài khoản chứng khoán mở tại BSC tăng từ 61.879 tài khoản vào năm 2011 lên 126.292 tài khoản vào năm 2019. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu của khách hàng qua BSC từ 2011 đến 31/10/2019 là 382.100 tỷ đồng.

Liên tiếp nhiều năm liền, BSC nằm trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên cả 3 sàn giao dịch HNX, HOSE và UPCoM, Top 6 công ty chứng khoán có thị phần môi giới hợp đồng tương lai lớn nhất trên HNX. Đặc biệt, BSC giữ vững vị trí dẫn dầu về thị phần môi giới trái phiếu chính phủ trên HNX từ năm 2013 đến nay.

Bên cạnh đó, BSC còn nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), Bằng khen của Bộ Tài chính về những đóng góp cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2009 - 2013,…

Các tổ chức tài chính uy tín cũng đã vinh danh BSC với nhiều giải thưởng như: "Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam" (2015), giải "Best Investment Management" do World Finance bình chọn (2016, 2017), giải thưởng Best Securitties Broker Vietnam 2018 do CFI bình chọn (2018)...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Huy Hoài – Tổng giám đốc BSC đã khẳng định những thành tựu đã đạt được là động lực thúc đẩy BSC tiếp tục nỗ lực vươn tới những đỉnh cao mới trong tương lai. Ông cũng khẳng định BSC sẽ tiếp tục thực hiện cải cách sâu rộng về tổ chức theo hướng chất lượng hơn, cạnh tranh hơn, đòng thời tiếp tục theo đuổi những giá trị doanh nghiệp cốt lõi: xây dựng nền tảng đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động.

Với những mục tiêu được xác định rõ, với các sản phẩm hỗ trợ đầu tư áp dụng công nghệ cao như BSC i-Broker, BSC i-Invest, BSC i-Fortune, Open API… và sự nỗ lực của tập thể 200 cán bộ nhân viên, BSC tự tin hướng đến những thành công mới, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong buổi lễ kỷ niệm, Ban lãnh đạo đã trao cờ niên hạn cho BSC để tôn vinh là đơn vị có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp với thị trường chứng khoán nói chung cũng như ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng.

Lễ kỷ niệm kết thúc, mở ra một cánh cửa mới, nhiều thách thức mới nhưng trên hết, BSC sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để hoàn thành công việc, đưa ra thật nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng để phục vụ Nhà đầu tư trong tương lai.