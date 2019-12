Bút Ngọc Trai - một phần tư thế kỷ khai nhịp tri thức

Vào năm 1995, người kỹ sư thủy lợi Tôn Thạnh Nghĩa cùng 6 người thợ cần mẫn mài cắt từng vỏ sò, vỏ ốc trên căn gác xép ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Thuở bấy giờ, vỏ sò, vỏ ốc vẫn được nhiều nhà máy xay thành bột nhuyễn làm thức ăn gia súc. Vì vậy, những người hàng xóm trong khu phố ấy vẫn không khỏi ngạc nhiên về những tiếng động lạ phát ra từ căn gác nhỏ.

Sau mỗi công đoạn mài cắt, làm khuôn, định hình, đục lỗ, đánh bóng... những vỏ sò, vỏ ốc trở thành những chiếc nút áo đỉnh đạc gắn lên hàng triệu bộ cánh thời trang của những nhà mốt hàng đầu thế giới Dior, Escada, Ralph Lauren...

Ngày nay, những người hàng xóm năm nào hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết những chiếc nút áo do Tôn Thạnh Nghĩa khởi tạo (dưới tên gọi nút áo Tôn Văn) đã xuất hiện khắp các show diễn thời trang đình đám ở Paris, New York, Milan, Tokyo. Hay nói cách khác, những chiếc nút áo do Tôn Văn sản xuất đã trở nên phổ biến khắp toàn cầu, góp phần điểm xuyến tinh tế cho những bộ sưu tập thời trang của nhiều nhà mốt lừng danh.

Và hôm nay, vẫn một khát vọng chinh phục thế giới bằng những sản phẩm đầy phá cách, BLUSaigon ra đời. Blue màu xanh biển trời. Saigon là điểm xuất phát. BLUSaigon sẽ nối dài hành trình một phần tư thế kỷ để kiến tạo những sản phẩm "ẩn mình" mang vẻ đẹp Việt Nam vươn xa thế giới.

Công ty chọn bút đơn giản vì một điều: cây bút là thứ gắn liền với một đời người. Nét chữ đầu tiên. Cánh thư đầu tiên. Giao kết đầu tiên. Tất cả khởi đầu từ cây bút. Nhưng quan trọng hơn, bút là công cụ giúp ta ghi lại mọi mảng màu cuộc sống.

Vượt khỏi công năng ghi chép thông thường, Bút Ngọc Trai do BLUSaigon sản xuất còn là một tặng phẩm xứng đáng dành riêng cho những người yêu cái đẹp.

Điều này giải thích cho lý do vì sao ngay khi xuất hiện, Bút Ngọc Trai đã lọt vào mắt xanh của hàng triệu người tìm thấy sự đồng điệu, từ Tokyo, Seoul, Bangkok, đến Sydney, New York, Milan…

Tại Sài Gòn, các dòng sản phẩm Bút Ngọc Trai đang được hàng trăm doanh nghiệp dùng làm tặng phẩm "khai nhịp tri thức, kết tình thâm giao" trong nhiều dịp đặc biệt.

Từ những chiếc vỏ ngọc trai hiếm có, khó tìm trên vùng biển Australia, New Zealand và Tahiti, chúng tôi hồi sinh lớp vỏ xà cừ lộng lẫy mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong những tạo vật tinh xảo từ các bậc thầy chế tác đồng hồ, nhà mốt thời trang hay thợ kim hoàn.

Dòng Bút Ngọc Trai LIAH mới không chỉ phản chiếu ánh sáng ngày và đêm tuần hoàn, mà còn phản chiếu giá trị tinh hoa của nghề khảm trai độc đáo nghìn năm.

Bộ sưu tập LIAH chính thức ra mắt 15/12. Liên hệ BLUSaigon để biết chi tiết về ưu đãi đặc quyền khi mua làm quà tặng doanh nghiệp Tết 2020.

* Thông tin chi tiết:

Website:www.BLUSaigon.vn

Hotline: 0944001771 - 02838447711

Showroom: 129E Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.