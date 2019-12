Cải thiện điều kiện lao động giúp tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Chương trình Better Work tại Việt Nam hiện được tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ, Bộ Ngoại Giao Hà Lan, Bộ Ngoại Giao Đan Mạch và Liên minh Châu Âu.

Được khởi động tại Việt Nam vào năm 2009, Better Work hiện có mặt tại gần 400 nhà máy may ở khu vực miền Bắc và miền Nam, với 600.000 người lao động, tương đương với 1/4 lực lượng lao động ngày dệt may.