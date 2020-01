Cán bộ, đảng viên phải nêu gương "đã uống rượu bia, không lái xe"

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa có chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.



Chỉ thị nêu rõ, thực hiện luật và nghị định nêu trên, tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua đã có chuyển biến rất tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên, tai nạn giao thông đã giảm nhiều, đặc biệt là nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của nhân dân cả nước.

Điều đó cho thấy những quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống và thể hiện tính răn đe, giáo dục, tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen, dần hình thành văn hoá sử dụng rượu, bia lành mạnh. Đặc biệt là giảm thiểu tai nạn giao thông do vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cũng như các hành vi vi phạm khác.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị định số 100 trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, năm 2020 và các năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, nghị định số 100 với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại nghị định số 100.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe", trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định tại nghị định số 100. Đặc biệt là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội Xuân, duy trì thực hiện nghiêm trong suốt năm 2020, lưu ý xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh, không nể nang (không có vùng cấm) đối với các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ công tác tuần tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân điển hình; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định; tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Giao thông vận tải các địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 100 và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cho lực lượng thanh tra giao thông đường bộ, đường sắt. Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp những vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở (huyện, xã, phường) tăng cường đưa tin về tinh thần nhân văn của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nghị định số 100.

Bộ này cũng được giao phối hợp với ngành công an, giao thông vận tải tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật cũng như kết quả xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đưa tin, tuyên truyền về các hành động sai trái, đi ngược lại các quy định của pháp luật.