Cận cảnh dự án đang hút khách bậc nhất tại khu Nam Sài Gòn

Bước vào đầu quý 2/2018, thị trường địa ốc Tp.HCM nóng hơn bao giờ hết khi đón nhận hàng loạt dự án với quy mô lên đến cả nghìn căn. Đặc biệt, có những dự án vừa công bố đã "cháy hàng", thậm chí nhà đầu tư phải xếp hàng để đợi đến lượt mua căn hộ.

Nóng nhất trên thị trường bất động sản Nam Sài Gòn ở thời điểm hiện tại có thể kể đến dòng căn hộ detox & healthy Green Star Sky Garden của công ty Hưng Lộc Phát. Dự án này hút khách khi sở hữu hàng loạt các tiện ích triệu "đô" giúp cư dân có thể thanh lọc cơ thể và chăm sóc sắc đẹp. Green Star Sky Garden sở hữu vị trí khá đẹp khi toạ lạc trên đường Nguyễn Lương Bằng ngay sát Phú Mỹ Hưng.

Trong event giới thiệu dự án được tổ chức chủ nhật tuần vừa qua, chủ đầu tư đã công bố ra thị trường hơn 400 căn. Tuy nhiên, số khách hàng đăng ký nguyện vọng mua đã đạt mức 1.128 chỗ. Tính ra, tỷ lệ chọi để có được 1 suất mua căn hộ tại dự án này là 3:1.

Bắt đầu tổ chức cho khách hàng đăng ký nguyện vọng mua từ 8h sáng, nhưng đến 15h chiều tại trung tâm hội nghị vẫn còn hơn 200 khách hàng vẫn nhẫn nại cùng nhân viên kinh doanh xếp hàng để chờ đến lượt chọn căn.

Chị Nguyễn Linh Phương - một khách hàng chọn căn hộ 3 phòng ngủ có giá hơn 3 tỷ đồng tại dự án này cho biết: "tôi rất thích ý tưởng căn hộ thanh lọc cơ thể và chăm sóc sắc đẹp của dự án này. Tuy nhiên, liên hệ khắp 6 sàn F1 đang phân phối dự án, không sàn nào dám chắc sẽ chọn cho tôi được 1 suất căn hộ. Chị cũng cho biết nguyện vọng mua của chị bị xếp vào nhóm ưu tiên 3. Đến sự kiện từ 8h sáng, chị vẫn kiên trì chờ suốt 8 tiếng để sở hữu được căn hộ như ý".

Đi cùng với chị Phương, anh Nguyễn Hoài Nam lại cho biết anh chọn dự án này là do an tâm với hệ thống phòng chữa cháy hiện đại được chủ đầu tư trang bị cho toà nhà. Anh cũng khá an tâm với chất lượng thi công dự án của tổng thầu Hoà Bình, giám sát thi công Apave… là những đơn bị uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trước khi sống tiện nghi, anh cần sống an toàn trước đã. Anh khá căng thẳng đợi đến suất mua căn hộ của mình.

Anh Tuấn - Giám đốc của một sàn F2 phân phối của dự án này cũng cho biết, những hàng dài khách nhẫn lại chờ đến lượt bốc thăm chọn căn trong sự kiện này làm anh có cảm giác nhớ lại cơn sốt nhà đất thời kỳ 2007 -2008. Khách anh có rất nhiều, nhưng hàng để cho khách thì không có, trên 80% khách của sàn anh đều phải xếp vào diện ưu tiên 2, ưu tiên 3.

Đại diện của Hưng Lộc Phát cho biết, dù đã lường trước số lượng khách hàng đăng ký nguyện vọng mua quá đông. Nhưng thực tế giao dịch vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty. Toàn bộ nhân viên kế toán, chăm sóc khách hàng của các chi nhánh đều được huy động cho sự kiện này. Tất cả làm việc hết công suất nhưng vẫn không thể giải quyết được nhu cầu của khách hàng. Với lượng khách kỷ lục, Green Star Sky Garden trở thành một trong những dự án dẫn đầu về sức hút tại khu Nam Sài Gòn.

Theo một chuyên gia địa ốc, các dự án hút khách đầu tư nhất của Sài Gòn trong những tháng đầu năm đều là những dự án sở hữu hướng đi khác biệt cùng uy tín thương hiệu của chủ đầu tư mới có thể làm hài lòng với thị hiếu ngày càng khắt khe của khách hàng.