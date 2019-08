Cận cảnh sức hút dự án căn hộ có Vincom Plaza trong khuôn viên tại Bình Dương

Charm City được công bố ra thị trường vào ngày 21/7 vừa qua, ngay khi công bố, dự án đã tạo nên sức hút mạnh mẽ tại thị trường bất động sản Bình Dương với mức giao dịch kỷ lục.

Charm City là khu phức hợp căn hộ resort 5 sao hạng sang, nằm ngay trung tâm hành chính thị xã Dĩ An. Dự án này gây sức hút khi có trung tâm thương mại Vincom Plaza 6 tầng cùng tuyến phố đi bộ shopping, rạp chiếu phim Lotte Cinema, tổ hợp hồ bơi resort 2.000m2 trong lòng dự án.

Event công bố dự án trong sáng 21/7 đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường. Ghi nhận, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ bung ra đợt một của Charm City đều đã có chủ nhân.

Ngay từ 7h sáng, khu vực sảnh đặt sa bàn của Charm City rộng gần 2.000m2 chật kín khách hàng đợi tham quan mô hình dự án.

Anh Trần Nguyễn Thanh Bình - nhân viên kinh doanh của Sàn Leoland - đơn vị phân phối Charm City cho biết: "Làm môi giới tại Biên Hoà, Bình Dương 5 năm nay, chưa bao giờ tôi chứng kiến phân khúc căn hộ tại đây sôi động đến thế. Các môi giới phải tranh thủ từng giây, để giành và đăng ký chọn căn cho khách hàng. Nhiều khi chỉ cần chậm một chút, căn của mình hướng khách đã bị nhân viên kinh doanh khác lấy mất".

Ghi nhận tại khu vực làm thủ tục, đăng ký chọn căn của dự án Charm City, từ sáng sớm đến khi kết thúc sự kiện, hàng trăm nhân viên kinh doanh chen từng chút một, để đăng ký chọn căn cho khách hàng.

Đại diện của DCT Group - chủ đầu tư dự án Charm City chia sẻ, biết được số lượng khách hàng đông, công ty đã phải huy động toàn bộ đội ngũ nhân viên để hỗ trợ làm thủ tục đăng ký quyền chọn căn cho khách hàng. Với không khí sôi động, giao dịch được ghi nhận liên tục, nên đội ngũ nhân viên đã phải làm việc tối đa năng suất để hỗ trợ cho quý khách hàng.

Chị Nguyễn Hoài Vân - một nhà đầu tư đến từ Tp.HCM cho biết, chị đến từ sớm nhưng đợi 3 tiếng mới đến lượt bốc thăm và chọn mua được một căn hộ tại dự án này. Biết là dự án "hot" nhưng chị cũng không ngờ không khí lại sôi động đến vậy. Mặt khác, chị cũng tin vào tiềm năng tăng giá mạnh của khu căn hộ khi Vincom Plaza khai trương trong vòng 3 tháng nữa.

Chị Vân chia sẻ chị chọn Charm City để đầu tư cho các chuyên gia nước ngoài thuê, vì đây là một trong số vài dự án hạng sang hiếm hoi tại Bình Dương đạt tiêu chuẩn cho các chuyên gia nước ngoài thuê. Theo như chị tìm hiểu, các dự án có trung tâm thương mại trong lòng dự án như Charm City ở Bình Dương đều thu hút chuyên gia nước ngoài thuê và có tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt 12% - 14% mỗi năm.

Chị Kim Phượng - chủ vựa gạo Kim Phượng tại Dĩ An, Bình Dương sở hữu 2 căn hộ 3 phòng ngủ tại Charm City cho biết: chị đã có nhà cửa tại Dĩ An. Tuy nhiên, chị chấp nhận bỏ nhà phố lên ở căn hộ tại Charm City vì ở đây có những tiện ích mà không một nơi nào tại Dĩ An có được. Sống ở Charm City, chị có thể đi siêu thị Vincom bất cứ lúc nào, con chị muốn đi bơi cũng chỉ vài bước chân không phải đi xa. Dự án này thiết kế như resort, có 3 hồ bơi lớn, không khí trong lành nên thích hợp để chị nghỉ ngơi sau mỗi ngày buôn bán.

Chị Phượng cho biết, bạn bè của chị nhiều người cũng chọn Charm City để sinh sống, đa số bạn chị là các tiểu thương, gia đình có điều kiện, đều đã có biệt thự, nhà phố ở Dĩ An và vài ba bất động sản ở Tp.HCM. Trước kia bạn bè chị không bao giờ có ý định chuyển từ biệt thự sang chung cư. Tuy nhiên, khi tìm hiểu Charm City, bạn bè chị đều đã thay đổi suy nghĩ vì khu căn hộ này cao cấp và đầy đủ mọi tiện ích.

Đại diện chủ đầu tư DCT Group cho biết, Charm City được định vị và thiết kế khác biệt với hầu hết các dự án đã và đang hình thành tại Dĩ An. Nếu như đa số các dự án tại Dĩ An đều ưu tiên phát triển các căn hộ có diện tích nhỏ (35m2 - 65m2), dành cho công nhân, giới trẻ trong các khu công nghiệp, có thu nhập hạn chế. Thì Charm City đa dạng hóa các loại diện tích từ 49m2 đến 95m2 phục vụ tối đa cho nhu cầu ở thực hoặc cho khách nước ngoài thuê.

Theo chủ đầu tư DCT Group, Charm City được thiết kế như một dự án resort hạng sang, đầy đủ tiện ích nội khu và đặc biệt hơn nữa còn có đại Trung tâm thương mại Vincom ngay dưới tòa nhà dự án. Mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đẳng cấp, hiện đại dường như hiện hữu ngay dưới chân mình.

Với Charm City, đội ngũ phát triển dự án DCT đã thực sự tạo được sự khác biệt ngay từ những ngày đầu. Dự án chắc chắn sẽ thu hút được những khách hàng tại Bình Dương muốn trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống với phong cách hoàn toàn mới và các chuyên gia nước ngoài đang tìm kiếm căn hộ hạng sang.