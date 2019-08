Cận cảnh tiến độ xây dựng của Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên tại Bình Dương

Đại Trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên của Bình Dương hiện đã hoàn thiện xong phần thô, đang gấp rút đẩy nhanh hoàn thiện để đi vào khai trương trong vài tháng tới (quý 4/2019). Khai trương Vincom Plaza là một trong những sự kiện được trông chờ nhất tại Dĩ An trong năm 2019.

Vincom Plaza Dĩ An là Trung tâm thương mại Vincom đầu tiên tại Bình Dương. Dự án này nằm trên mảnh đất "vàng" ngay ngã tư 550, đẹp và sầm uất của thị xã Dĩ An. Được biết Vincom Plaza Dĩ An có quy mô lên tới 6 tầng, là một trong những Trung tâm thương mại Vincom lớn hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ.

Ở thời điểm hiện tại, Trung tâm thương mại Vincom và khu nhà phố Shophouse bên cạnh đã hoàn thiện gần như 100% phần thô mặt ngoài, lưới bao công trình và các dãy tường vây được gỡ bỏ, dự án hiện đang gấp rút hoàn thiện mặt trong. Dự kiến toàn bộ khu phức hợp này sẽ đi vào vận hành trong vài ba tháng tới.

Khi khai trương, Vincom Plaza Dĩ An sẽ mang đến nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại thị xã Dĩ An như: 2 tầng mua sắm, siêu thị Vinmart, Vinpro, rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2, 2 tầng ẩm thực với hàng chục các nhà hàng đa phong cách Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, chuỗi phố shophouse đi bộ, hàng chục các cửa hàng cafe - trà sữa đến từ các thương hiệu hàng đầu. Dự kiến mỗi năm, Vincom Plaza Dĩ An sẽ trở thành điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực hút khách tại khu vực.

Sự kiện khai trương Vincom Plaza Dĩ An trong vài ba tháng được được xem là một trong những sự kiện được trông đợi nhất tại Dĩ An. Sự kiện này như một cột mốc, giúp Dĩ An sầm uất hơn và tiện nghi hơn.

Chị Kim Phượng, tiểu thương tại Dĩ An chia sẻ: "Chị và mọi người ở đây, mong tới ngày Vincom khai trương từng ngày một, có Vincom chị và bà con có chỗ vui chơi, giải trí, mua sắm. Bình thường, muốn đi siêu thị, đi xem phim dân Dĩ An cứ phải dắt nhau qua Thuận An hay Thủ Đức".

Được biết, Vincom Plaza nằm trong khuôn viên của khu phức hợp căn hộ cao cấp hàng đầu Bình Dương Charm City. Đây là dự án đầu tiên tại Bình Dương có Trung tâm thương mại Vincom trong dự án. Giới đầu tư địa ốc tại Bình Dương đánh giá khó có thể tìm được một dự án tương tự như Charm City tại Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

Theo chủ đầu tư, các căn hộ tại Charm City được thiết kế theo tiêu chuẩn của một khu resort nghỉ dưỡng giữa lòng Dĩ An, hướng tới khách hàng là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp xung quanh dự án hoặc các khách hàng có điều kiện ở Bình Dương.

Ở thời điểm hiện tại, Charm City là dự án hút khách tại thị trường bất động sản Bình Dương. Cuối tháng 7 vừa qua, chủ đầu tư DCT Group đã công bố ra thị trường hơn 500 căn hộ cao cấp. Ngay từ 7 giờ sáng, khu vực đặt sa bàn dự án rộng gần 2.000m2 đã chật kín người, các nhà đầu tư phải chen nhau để tham quan mô hình dự án.

Ghi nhận thực tế, sự kiện này đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, và toàn bộ sản phẩm đã tìm thấy chủ nhân trong một buổi sáng. Theo khảo sát, dự án Charm City có mức giá từ 1,3 - 2,3 tỷ cho một căn hộ có diện tích 49 - 95 m2. Theo công bố từ chủ đầu tư, khoảng 70% khách hàng sở hữu căn hộ tại Charm City là người Bình Dương, đã có nhà, thậm chí có khách hàng có cả biệt thự tại Bình Dương. Đa số các khách hàng này mua Charm City để ở, hoặc cho thuê dài hạn.

Theo giới địa ốc Bình Dương, Charm City gây sức hút với thị trường bất động sản Bình Dương, khi có thiết kế như resort, sở hữu tổ hợp 3 hồ bơi resort gần 2.000m2 với: khu Hồ bơi ốc đảo 1.000m2, hồ bơi trên cao 500m2 và khu hồ bơi Olympic 500m2.

Đáng chú ý, Charm City còn là dự án đầu tiên tại Bình Dương, sở hữu khu Sky garden và khu Chill Bar trên độ cao gần 100 m. Khu Sky Bar này sở hữu view nhìn về Tp.HCM, vào các dịp lễ, Tết cư dân tại Charm City vừa có thể dùng bữa và ngắm pháo bông từ tòa nhà Landmark.