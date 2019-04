Căn hộ cho thuê giá 500.000 USD/tháng ở New York

Theo CNBC, 500.000 USD có thể mua được cả căn hộ 2 phòng ngủ ở Borough Park, Brooklyn (New York, Mỹ), du lịch vũ trụ hoặc thậm chí mua một hòn đảo nhỏ. Đây cũng là giá thuê một tháng của căn hộ xa xỉ tại khách sạn The Pierre New York, trên đại lộ Fifth Avenue, Manhattan, New York. Theo đó, giá thuê cả năm tại đây là 6 triệu USD, là căn hộ cho thuê đắt nhất tại New York.

Video: CNBC.

Căn hộ đầy đủ tiện nghi này có diện tích gần 450 m2 với 6 phòng ngủ và 6,5 phòng tắm. Căn hộ chiếm trọn tầng 39 của khách sạn và có thang máy riêng.

Từ căn hộ này có thể nhìn toàn cảnh thành phố và công viên Central Park ngay bên đường.

Khung cảnh nhìn từ phòng khách của căn hộ.

Công viên Central Park.

Theo đăng tải cho thuê, căn hộ này được trang trí với nhiều chi tiết từ thời trước nội chiến cùng nội thất cao cấp, như đèn chùm thủy tinh Murano.

Phòng ngủ chính của căn hộ.