Cánh cửa rộng mở cho nhựa An Phát tiến vào chuỗi giá trị của Toyota Việt Nam

Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, ông Toru Kinoshita và Ban lãnh đạo cấp cao như Giám đốc Tài chính, Giám đốc mua hàng…đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC), đơn vị thành viên của Tập đoàn An Phát.

Chuyến thăm và làm việc của Ban lãnh đạo Toyota Việt Nam nằm trong chương trình hỗ trợ HPC về quản lý và tổ chức sản xuất từ năm 2017 và đặc biệt được đẩy mạnh từ năm ngoái.

Theo chương trình này, HPC đã thực hiện việc Dandori (lắp khuôn nhanh) và Tei-Tei (bố trí sản xuất trên máy liên hoàn theo loại nhựa và giữ quay vòng các tháng nguyên lý giống nhau) theo nguyên lý sản xuất mang qui chuẩn toàn cầu của Tập đoàn Toyota nhằm tổ chức sản xuất khoa học và giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất.

Đây cũng là một trong các hoạt động của Toyota Việt Nam nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp Việt Nam trong quá trình nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, góp phần phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.



Hiện nay, Toyota Việt Nam là một trong những khách hàng lớn nhất của HPC.

Tại buổi gặp gỡ hôm nay, đại diện lãnh đạo Tập đoàn An Phát và HPC đã trình bày về những kết quả mà nhà máy đã đạt được. Theo đó, trong hơn 1 năm thực hiện Dandori và Tei-Tei, HPC đã nghiêm túc đầu tư về công nghệ, cải tiến qui trình sản xuất, áp dụng chặt chẽ các chính sách quản lý sản xuất mới theo tiêu chuẩn toàn cầu của Toyota. Kết quả đạt được như sau: hiệu suất bảo dưỡng khuôn tăng 25%, giảm thời gian tháo lắp khuôn xuống mức tối đa từ 100 phút năm 2018 và giờ chỉ còn 15 phút, tối ưu hóa việc quản lý sản xuất và đặc biệt là năng suất của nhà máy đã tăng 10%.

Cũng trong thời gian hơn 1 năm này, Toyota Việt Nam đã cử các chuyên gia bản địa người Nhật trực tiếp đến làm việc và hỗ trợ cùng đội ngũ cán bộ nhân viên HPC nhằm đem lại kêt quả cao nhất.

Chương trình hỗ trợ thực hiện tại HPC là một trong số nhiều hoạt động hợp tác giữa Toyota Việt Nam và Tập đoàn An Phát trong chiến lược đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong ngành công nghiệp hỗ trợ và tăng cường nội địa hóa. Mới đây, trong cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bên, đại diện Toyota Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn An Phát sẽ là đối tác chiến lược quan trọng của hãng này trong việc gia tăng tỉ lệ nội địa hóa từ 30% lên 45% và HPC sẽ là đối tác chính cung cấp linh kiện nhựa cho Toyota Việt Nam.

Ông Toru Kinoshita đã đánh giá cao về nỗ lực và tinh thần đổi mới của HPC. Ông cho biết trong chuyến thăm lần này, ông đã nhìn rõ những biến chuyển tích cực của HPC so với 1 năm trước đây, sự biến chuyển ấy là nhờ phần lớn ở tinh thần dám nghĩ dám làm và sự đầu tư nghiêm túc của Tập đoàn An Phát kể từ khi chính thức tiếp nhận HPC là công ty thành viên.

Đại diện HPC, ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị HPC cam kết sẽ duy trì những việc đã làm được và đẩy mạnh cải tiến thêm, song hành cùng Toyota Việt Nam trong chiến lược nội địa hóa.

Toyota Việt Nam và Công ty Nhựa Hà Nội đã và đang có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp trong gần một thập kỉ qua.



Điều đó thể hiện qua những con số sau: Năm 2010, đơn hàng hợp tác giữa 2 công ty là 1 sản phẩm. Năm 2018, số lượng sản phẩm hợp tác đã tăng trưởng ấn tượng lên con số 30. Năm 2019, số lượng sản phẩm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với định hướng quyết liệt của Tập đoàn An Phát trong việc phát triển mảng công nghiệp nhựa hỗ trợ .



HPC là công ty thành viên mới của Tập đoàn An Phát, chính thức gia nhập Tập đoàn vào cuối năm 2018. HPC. HPC chuyên về mảng sản xuất linh kiện nhựa kĩ thuật, tập trung vào nhóm khách hàng ngành ôtô-xe máy và điện-điện tử như Toyota, Honda, Piaggio, Vinfast, LG, Panasonic…Từ khi chính thức tiếp nhận HPC, An Phát đã tiến hành một loạt các hoạt động đổi mới và cải tiến với mục tiêu đưa HPC trở thành doanh nghiệp số 1 trong ngành công nghiệp nhựa hố trợ tại Việt Nam.

Cùng với HPC, một đơn vị thành viên khác của Tâp đoàn An Phát là công ty An Trung Industries cũng vừa kí hợp đồng cung ứng linh kiện điện thoại cho Samsung, hãng điện thoại số 1 thế giới hiện nay.



Bên cạnh đó, An Phát cũng đang hợp tác với Vingroup thành lập công ty phụ tùng ô tô Vinfast-An Phát (VAPA) tại Hải Phòng. Sự thành công của HPC, An Trung và triển vọng của VAPA là minh chứng rõ ràng về định hướng đúng đắn của Tập đoàn An Phát khi xâm nhập ngành công nghiệp hỗ trợ từ năm 2018.