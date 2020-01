Cạnh tranh với Grab, Ant Financial của Alibaba đăng ký mở ngân hàng điện tử ở Singapore

Công ty tài chính Ant Financial của tập đoàn Alibaba vừa đăng ký xin giấy phép mở ngân hàng điện tử tại Singapore, trong bối cảnh nền tảng tài chính trực tuyến lớn nhất Trung Quốc này đang đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài, theo Bloomberg,

Theo thông cáo, Ant Financial đã nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) để xin giấy phép mở ngân hàng trực tuyến bán buôn, cho phép phục vụ cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng số tại Singapore", Ant Financial cho biết trong thông cáo.

MAS dự kiến sẽ cấp 5 giấy phép hoạt động ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp phi ngân hàng nhằm mở cửa ngành tài chính của nước này cho các hãng công nghệ với thời hạn đăng ký là thứ Ba tuần tới.

Nếu giành được một suất trong số này, Ant Financial có thể cạnh tranh với các đối thủ truyền thống trong lĩnh vực ngân hàng như DBS Group Holdings Ltd. và Oversea-Chinese Banking Corp. trên thị trường ngân hàng số đang phát triển tại Đông Nam Á. Ant Financial, hiện một phần thuộc sở hữu của Alibaba Group Holding Ltd., vừa có thể hưởng lợi từ sự hiện diện của hãng thương mại điện tử khổng lồ, vừa hỗ trợ cho Lazada, công ty con của Alibaba tại Đông Nam Á.

Theo nhà phân tích Vey-Sern Ling của Bloomberg Intelligence, động thái của Ant Financial có thể "mang lại thành quả trong dài hạn".

"Công nghệ ngân hàng điện tử đã có mặt ở Singapore và những dữ liệu thu thập được cũng sẽ bổ trợ cho sự phát triển của trang thương mại điện tử Lazada tại khu vực Đông Nam Á", Ling nhận định.

MAS sẽ cấp hai giấy phép hoạt động ngân hàng điện tử đầy đủ, cho phép phục vụ mọi loại đối tượng khách hàng và yêu cầu số vốn 1,5 tỷ Đôla Singapore (1,1 tỷ USD) và thuộc kiểm soát của doanh nghiệp trong nước. Ba giấy phép còn lại là ngân hàng điện tử bán buôn - hạng mục mà Ant Financial đăng ký - trong đó, các công ty nước ngoài có thể nắm cổ phần đa số và số vốn cam kết là 100 triệu Đôla Singapore.

Hai tập đoàn khác cũng tuyên bố đã nộp đơn xin cấp giấy phép ngân hàng tử gồm hãng game Razer Inc. hợp tác cùng một số tỷ phú châu Á và startup gọi xe Grab Holdings Inc. hợp tác cùng Singapore Telecommunications Ltd. Cả hai nhóm này đều xin giấy phép hoạt động đầy đủ.

Theo một báo cáo của Bain & Co., Google và Temasek Holdings Pte, thị trường ngân hàng trực tuyến tại Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng gấp 4 giá trị lên 110 tỷ USD vào năm 2025. Nỗ lực mở cửa lĩnh vực này cho các công ty công nghệ của Singapore cũng được thực hiện sau khi Hồng Kông có động thái tương tự. Tại Hồng Kông, Ant Financial cùng các đối thủ Trung Quốc như Tencent Holdings Ltd. đều đã có được giấy phép hoạt động từ đầu năm 2019.

Theo Bloomberg Intelligence, tính tới tháng 6/2019, ứng dụng thanh toán Alipay cùng các đối tác ví điện tử có khoảng 900 triệu người dùng thường niên tại Trung Quốc và 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Bên cạnh động thái ở Singapore, Ant Financial cũng có một dự án sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) cho phép chuyển tiền xuyên biên giới giữa Hồng Kông và Philippines. Ngoài ra, công ty này đã đầu tư vào ít nhất 8 công ty cung cấp ví điện tử bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm Paytm của Ấn Độ và Dana của Indonesia.