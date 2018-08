Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng "về đích", cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng chính thức thông xe trong ngày 1/9/2018, mở ra hàng loạt cơ hội mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trên đà "bùng nổ" của thiên đường di sản Hạ Long.

Sở hữu một một kỳ quan nổi tiếng đã 2 lần được UNESCO vinh danh, Hạ Long luôn đứng hàng Top trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất của Việt Nam cũng như Châu Á.

Từ thời đường xá đến Hạ Long còn nhiều hạn chế, dịch vụ hầu như chưa có gì đáng nói, hàng triệu lượt khách đã đổ về Quảng Ninh mỗi năm để chiêm ngưỡng kỳ quan này, vượt xa số du khách đến Nha Trang và Đà Nẵng cùng thời kỳ.

Dự án bước ngoặt

Dễ hiểu vì sao những năm gần đây chính quyền tỉnh đã "mạnh tay" đầu tư vào hạ tầng, để chuẩn bị cho những thay đổi đột phá sắp tới. Bất cứ ai đến Quảng Ninh cũng thấy mình như đang đứng giữa một "đại công trường" sôi động, với hàng loạt dự án như đường Bắc Ninh - Uông Bí, cảng hàng không Vân Đồn, đường dẫn và cầu Bắc Luân II, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái...

Trong số những dự án này, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng là được coi là bước đột phá về nội lực, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương tiên phong trong cả nước trong việc đề xuất Chính phủ được tự huy động các nguồn vốn để xây dựng. Sau khi thông xe trong ngày 1/9, tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng duyên hải Bắc bộ.

Dài 24,6 km, rộng 25 m, được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh giảm từ gần 4 giờ xuống còn 1,5 giờ.

Giới đầu tư nhìn nhận, đây là một trong những sự kiện "bước ngoặt", có ảnh hưởng quan trọng nhất đến đà bứt phá của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh từ năm 2018 trở đi.

Biệt thự nghỉ dưỡng - gà đẻ trứng vàng

Kết nối liên vùng được cải thiện đột phá của Quảng Ninh đang tạo ra một miếng bánh hấp dẫn cho các nhà đầu tư địa ốc, đặc biệt trong phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang - một phân khúc hầu như mới được khai phá tại Quảng Ninh trong vài năm gần đây.

Từ lâu, những khu biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí đã trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho ngành du lịch của nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù chỉ mới xuất hiện tại Quảng Ninh, nhưng mô hình này đã nhanh chóng được các nhà đầu tư ưa chuộng. Cảnh quan tuyệt mỹ của vùng vịnh Hạ Long với hàng ngàn đảo đá ẩn hiện trong sóng nước được giới đầu tư đánh giá là lợi thế có một không hai cho những căn biệt thự đẳng cấp đang được xây dựng tại đây.

Khai thác được đầy đủ lợi thế này, có thể kể tới Royal Park - phân khu biệt thự hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn "vàng" của dòng sản phẩm villa cao cấp, được xem như những báu vật được nâng niu và giữ lại sau cùng của quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đồi Văn Nghệ, Royal Park có tầm nhìn hoàn hảo xuống vịnh Hạ Long. Gia chủ có thể tận hưởng những khung cảnh ngoạn mục của Hạ Long vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Dự án được quy hoạch thành 3 tiểu khu: The Garden, The Regal và The Legend. Mỗi tiểu khu đều mang một phong cách và màu sắc khác nhau, song vẫn thể hiện sự thượng lưu, quý phái.

Nếu như The Regal mang phong cách hoàng gia biểu trưng cho sự phồn thịnh; The Legend hiện đại, cá tính và phóng khoáng, thì The Garden gồm 33 căn biệt thự sang trọng lại gây ấn tượng đặc biệt bởi ẩn chứa vẻ đẹp tinh tế, được thiết kế và mang âm hưởng của kiến trúc Địa Trung Hải.

The Garden lấy cảm hứng từ khu vườn địa đàng được tạo nên bởi những vườn bậc thang, vườn bách thảo, xen kẽ là những lối đi trải sỏi uốn lượn dẫn bước đến hồ nước trong xanh, mang đến không gian sống, nghỉ dưỡng an yên tuyệt đối cho gia chủ và du khách.

Bên cạnh việc thừa hưởng hơn 30 tiện ích ngoại khu, The Garden còn sở hữu các tiện ích nội khu riêng biệt nổi trội khác như: đường tản bộ, bãi đỗ xe, công viên cát và khu vui chơi trẻ em…

Toạ lạc tại quỹ đất vàng hiếm hoi ở trung tâm thành phố, những căn biệt thự Royal Park không chỉ mang đến cho gia chủ không gian sống đẳng cấp mà còn là một tài sản có tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong dài hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm đang ngày càng thu hẹp, những sản phẩm cao cấp hội đủ các điều kiện sống và nghỉ dưỡng chuẩn mực như Royal Park có thể nói là không còn nhiều, đúng như GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từng nhận định: "Nhà đầu tư nếu có ý định tiếp cận thị trường bất động sản du lịch - giải trí thì nên tiếp cận càng sớm càng tốt. Bởi nhiều khả năng trong tương lai, loại hình bất động sản này sẽ ngày càng trở nên có giá đặc biệt là tại những vị trí đắc địa".

