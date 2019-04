Hơn 260 tòa nhà của CapitaLand trên toàn thế giới đã cùng tham gia ủng hộ Giờ Trái đất vào ngày 30/3/2019 bằng cách tắt đèn khu vực mặt tiền và những nơi không quá cần thiết từ 8 giờ rưỡi tối (giờ địa phương).



Tại Việt Nam, CapitaLand và công ty con thuộc nhánh căn hộ dịch vụ, The Ascott Limited (Ascott) đã cùng ủng hộ Giờ Trái đất tại 15 tòa nhà, trong đó có những nơi nổi tiếng như khu bán lẻ Faifo Lane, The Oxygen, các tòa nhà căn hộ dịch vụ như Somerset Grand Hanoi, Somerset West Point Hanoi, Somerset Chancellor Court Ho Chi Minh City và Somerset Ho Chi Minh City.

Trên thế giới, những tòa nhà có kiến trúc độc đáo như Ascott Raffles Place Singapore, CapitaGreen, Raffles City Singapore và ION Orchard tại Singapore; cũng như La Clef Louvre Paris và La Clef Tour Eiffel Paris tại Pháp cũng đều tham gia vào hoạt động này. Những tòa nhà đang trong quá trình thi công và sẽ hoàn thiện trong tương lai như CapitaSpring và Funan ở Singapore và tòa nhà đang lập nhiều kỷ lục như Raffles City Chongqing ở Trung Quốc cũng đều đồng lòng tham gia vào hoạt động Giờ Trái Đất năm nay.

Ông Tan Seng Chai, Giám đốc cấp cao về nhân sự của tập đoàn CapitaLand và đồng thời là Chủ tịch của Ủy ban chỉ đạo phát triển bền vững CapitaLand, cho biết: "Để đánh dấu Giờ Trái đất năm nay, CapitaLand tiến hành cách tiếp cận trên toàn thế giới thông qua 280 hoạt động online và offline, trải rộng trên hơn 30 quốc gia. Chúng tôi mong muốn khuyến khích khách hàng trên toàn thế giới cùng hợp tác với CapitaLand có những hoạt động bảo vệ môi trường, bằng cách giảm lượng rác thải và có lối sống theo kiểu bền vững hơn.

Hoạt động bền vững là kim chỉ nam của CapitaLand. Là một công ty bất động sản, chúng tôi phấn đấu tạo ra những sản phẩm bất động sản không chỉ có chất lượng trên thế giới, mà còn phải tốt cho thế giới.



Cùng với những nỗ lực hoạt động bền vững trong kinh doanh tại nhiều vùng lãnh thổ và các dạng sản phẩm khác nhau, chúng tôi vận động cư dân, khách hàng và khách thuê cùng tham gia chung với công ty để bảo vệ môi trường. CapitaLand cũng hợp tác với các tổ chức của chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận trong những hoạt động toàn cầu về môi trường. Thông qua những hành động này, chúng tôi hy vọng khách hàng và đối tác sẽ cùng tiếp tục có những quyết định mang tính bền vững trong tương lai."

Đáng chú ý, CapitaLand đang triển khai hoạt động ủng hộ Giờ Trái đất 2019 bằng cách thu gom rác điện tử với số lượng kỷ lục. Ở Singapore, CapitaLand có lợi thế là chủ sỡ hữu của nhiều tòa nhà văn phòng và các trung tâm mua sắm, nên công ty nỗ lực khuyến khích khách thuê mặt bằng và khách hàng đến mua sắm cùng tham gia chiến dịch thu gom rác điện tử.



Năm ngoái 2018, CapitaLand đã gom được 30.000 kg rác điện tử tại 16 tòa nhà (hơn 12.000 kg rác điện tử thu gom từ các tòa nhà văn phòng và gần 18.500 kg từ các trung tâm mua sắm của CapitaLand), tăng 33% so với năm trước đó.



Dựa trên số liệu có sẵn, chúng tôi đề ra sẽ thu gom 53.000 kg rác điện tử, tương đương với cân nặng của 321.200 điện thoại thông minh (một chiếc điện thoại thông minh trung bình cân năng khoảng 165 grams). Đây là con số kỷ lục một công ty bất động sản lập được khi thu gom rác điện tử tại Singapore trong vòng hai năm.

Ông Chen Lian Pang, Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi năm CapitaLand và Ascott cùng chung tay ủng hộ Giờ Trái đất tại Việt Nam để khuyến khích khách hàng cùng có những hành động xanh. Chúng tôi đã từng tổ chức nhiều hoạt động xanh trong những tuần sát ngày Giờ Trái đất. Thông qua các hoạt động như dọn rác thải, trồng cây, tập thể dục, chúng tôi hy vọng cộng đồng cùng tham gia và hiểu rằng những bước đơn giản có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc chống biến đổi khí hậu và để có một cuộc sống bền vững hơn".

Tại Việt Nam, hơn 1.000 nhân viên, cư dân và khách thuê các tòa nhà của CapitaLand cũng sẽ đóng góp vào chiến dịch Giờ Trái đất theo cách riêng của mình - thông qua các hội thảo về tái chế, nâng cấp tái chế, hội chợ xanh, trồng cây, các sự kiện thể thao tập thể và làm sạch môi trường. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, 41 tình nguyện viên đã thu dọn hơn 230 kg rác tại các khu vực công cộng xung quanh tòa nhà PARCSpring, Krista và Kris Vue.



Những hoạt động làm sạch môi trường tương tự cũng được tổ chức ở các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Các căn hộ dịch vụ Ascott, Việt Nam phát động chiến dịch "Go-Green". Cụ thể, cư dân được khuyến khích nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế dịch vụ vệ sinh để giảm lượng khí thải carbon. Cư dân cũng được thưởng điểm cho mỗi hành động "xanh" và điểm xanh tích lũy này được sử dụng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường khác nhau.

Trước thềm Giờ Trái đất 2019, vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 CapitaLand Vietnam và Ascott cũng sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt "Zumba Under the Stars" (Nhảy Zumba dưới ánh sao) - một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng tại The Oxygen-The Vista.



Dự kiến hơn 200 cư dân, khách thuê văn phòng và trung tâm thương mại cũng như nhân viên sẽ tham gia buổi thể dục tập thể chào mừng Giờ Trái đất 2019. Sự kiện này cũng bao gồm các hoạt động xanh khác như hướng dẫn tái chế - phân loại rác thải và trao đổi sản phẩm tái chế lấy đèn năng lượng mặt trời.

Bà Lew Yen Ping, Tổng quản lý của Ascott Việt Nam, phát biểu: "Bên cạnh việc điều hành một doanh nghiệp bền vững, chúng tôi đồng thời nhiệt tình ủng hộ các phong trào cộng đồng như Giờ Trái Đất của WWF vì đó là một phần trong nỗ lực bảo vệ môi trường và cam kết bền vững của chúng tôi. Đây là năm thứ mười hai CapitaLand và Ascott ủng hộ chiến dịch Giờ Trái Đất, mong muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh này - ngôi nhà chung của chúng ta và các thế hệ sau."

Ngoài những hoạt động trên, CapitaLand Việt Nam cũng tham gia tích cực phát triển bền vững trong kinh doanh. Somerset Tp.HCM tại Việt Nam đã đạt giải thưởng Green Mark Gold Plus của Bộ Xây dựng Singapore (BCA), giúp tòa nhà này có giải thưởng xanh cao nhất trong hệ thống danh mục CapitaLand tại Việt Nam.