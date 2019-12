Casamia Hội An chính thức bàn giao biệt thự, shophouse tới cư dân

Ngày 21/12 vừa qua, lễ bàn giao biệt thự Rivana, shophouse Gala đợt 1 và lễ ra mắt biệt thự ven sông Casa Vela tại dự án Casamia Hội An đã được chủ đầu tư Đạt Phương tổ chức thành công.

Sự kiện thu hút sự chú ý của thị trường Hội An

Tham gia sự kiện có đại diện chủ đầu tư, đại diện ngân hàng, đơn vị phân phối sản phẩm và hơn 150 khách hàng. Trong lễ bàn giao, chủ đầu tư Đạt Phương đã tặng những cư dân đầu tiên phần quà là 1 chỉ vàng biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng.

Bà Lê Thị Như Nguyệt - một trong số những chủ nhân nhận bàn giao trong đợt 1 đã thay mặt các khách hàng gửi lời cảm ơn chủ đầu tư không những thực hiện đúng cam kết về tiến độ, chất lượng dự án, mà còn cung cấp chính sách hỗ trợ tài chính lên tới 24 tháng để phân khu shophouse sớm đi vào hoạt động, trở thành một điểm đến sầm uất tại thành phố du lịch hàng đầu thế giới.

Cũng trong sự kiện, biệt thự ven sông Casa Vela đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía khách hàng với những giao dịch được thực hiện ngay trong ngày ra mắt, đặc biệt khu biệt thự mặt sông có mã BT3 đã được bán hết hoàn toàn. Casa Vela hiện là quần thể biệt thự nổi cuối cùng, sở hữu vị trí tâm điểm của dự án với thiết kế đẳng cấp, là sản phẩm độc đáo nhất của Casamia Hội An.

Dòng biệt thự ven sông Casa Vela được chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt bao gồm 7 đợt, mức hỗ trợ lãi suất cho vay 0% kể từ ngày ngân hàng giải ngân đầu tiên đến khi có thông báo bàn giao, tối đa không qua 16 tháng. Cùng với hạn mức hỗ trợ lên tới 70% tổng giá bán, tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động dòng tiền.

Nhà đầu tư được hấp dẫn bởi những chính sách chiết khấu dành riêng cho khách hàng tham dự buổi lễ ra mắt. Chính sách bổ sung cũng được chủ đầu tư Đạt Phương công bố khi miễn phí dịch vụ quản lý trong vòng 2 năm kể từ khi nhận bàn giao sản phẩm.

Casamia Hội An - khi tiềm năng trở thành sự thật

Được biết Casamia Hội An là dự án được chủ đầu tư Đạt Phương dành nhiều tâm huyết để hình thành, phát triển. Từ vị trí đắc địa, quy hoạch độc đáo, thiết kế độc bản với 3 phân khu đẳng cấp: Casa Gala, Casa Rivana, và cuối cùng là Casa Vela đã kiến tạo nên cảnh quan khác biệt cho chốn an cư - nghỉ dưỡng "2 trong 1", đồng thời mang đến tiềm năng sinh lời cho chủ nhân tương lai khi nằm trong lòng thành phố di sản Hội An.

Casamia Hội An được khởi công xây dựng từ tháng 3/2018, tuy nhiên chủ đầu tư đã thực hiện quá trình chuẩn bị hình thành dự án từ trước đó gần 2 năm. Sự chuẩn bị kỹ ấy đã đưa Casamia Hội An tạo dựng nên một chuẩn mực sống mới, được thị trường đón nhận và đánh giá cao, trở thành một sản phẩm bất động sản nổi bật tại thị trường Hội An.

Thực tế đã chứng minh qua hai lần mở bán tháng 11/2018 và tháng 3/2019, quỹ hàng đã được thị trường hấp thụ nhanh chóng ngay trong ngày mở bán. Hiện nay, dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng, cây xanh cảnh quan và bàn giao quỹ nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài đợt 1. Trong sự kiện diễn ra ngày 21/12 vừa qua chủ đầu tư đã chính thức bàn giao đợt 1, trao những căn biệt thự Rivana và shophouse Gala đầu tiên tới tay chủ nhân, đảm bảo tiến độ chất lượng, thẩm mỹ như đã cam kết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Đại Thắng - Giám đốc Đầu tư, Công ty cổ phần Đạt Phương cho biết, mang tâm thế của một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm 16 năm trong lĩnh vực thi công, xây dựng và thủy điện, công ty đã chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản cùng với hy vọng mang lại những giá trị bền vững nhất về cả khả năng sinh lời và trải nghiệm không gian sống khác biệt.

Một số thông tin về du lịch và hạ tầng giao thông cũng được ông Thắng chia sẻ ngay trong sự kiện. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, tính đến thời điểm quý 3/2019, Hội An sở hữu lượng khách du lịch hơn 20.000 lượt/ngày, số lượng này vẫn đang tiếp tục gia tăng trưởng với tốc độ xấp xỉ 20%/năm.

Hệ thống giao thông nội vùng cũng được hoàn thiện khi trục đường 38m đã đi vào hoạt động, kết nối Hội An cùng với các đại dự án tại khu vực phía Nam như Vinpearl Land, Casino Nam Hội An. Cùng với đó, các kế hoạch khai thông đường thủy sông Cổ Cò, phát triển tour du lịch sinh thái thuyền thúng trên sông Cổ Cò cũng sẽ mang lại cơ hội kinh doanh và gia tăng giá trị cho các sản phẩm nghỉ dưỡng tại dự án.

* Thông tin chi tiết:

Dự án Casamia Hội An

Địa chỉ: Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam.

Hotline: 0869 808008

Website: https://casavela.casamiahoian.vn/