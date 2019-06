Cát Bà “khát” resort 5 sao, biệt thự trên cao chưa ra mắt đã tạo sức hút

Forest on the sand - Giai đoạn 2 của dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort với những căn biệt thự trên cao sang trọng không chỉ góp phần cung cấp thêm không gian nghỉ dưỡng cho Cát Bà mà còn tạo nên sức hút từ giới đầu tư bất động sản khu vực Miền Bắc.

Cơ sở lưu trú: Chất lượng hạn chế, nguồn cung nhỏ giọt

Theo ghi nhận từ Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Phòng, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đến với Cát Bà đã đạt mốc 338.500 lượt khách, mức tăng trưởng lên tới 32,74% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 210.200 lượt khách, tăng 30,8%, khách nội địa ước đạt 128.300 lượt khách, tăng 36,05% so với cùng kỳ. Trong khi doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch ước đạt 173,5 tỷ đồng, cũng tăng 38,13% so với cùng kỳ.

Mặc dù du lịch tăng trưởng ấn tượng như vậy nhưng cơ sở lưu trú tại Cát Bà lại khá hạn chế về số lượng và chất lượng. Theo đó, trên đảo Cát Bà hiện có 233 cơ sở lưu trú với 4.340 phòng, trong đó có 1 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao. Giá phòng lưu trú tại Cát Bà từ 800.000 đồng/phòng trở lên.

Tuy nhiên, phần lớn cơ sở lưu trú tại Cát Bà đều thuộc phân khúc trung bình, quy mô nhỏ hoặc mang tính cá nhân, manh mún, tự phát. Trong khi đó, số lượng cơ sở lưu trú 4 - 5 sao lại trong tình trạng khan hiếm, cung chưa đủ cầu.

Thậm chí, năm 2019, để đề phòng việc thiếu chỗ nghỉ cho du khách, UBND huyện Cát Hải đã huy động 200 nhà dân với 600 phòng đăng ký cho du khách thuê khi ra đảo. Tuy nhiên, con số này vẫn còn quá nhỏ bé so với tiềm năng và lợi thế cùng lượng khách du lịch đến với Cát Bà đang tăng trưởng mạnh qua từng năm.

Forest on the sand - Làn gió mới cho nhu cầu Resort cao cấp

Trước thực tế "cung không đủ cầu" của du lịch Cát Bà, các mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tại "Đảo Ngọc" có cơ hội lớn để phát triển, đặc biệt là những dự án đang triển khai và chuẩn bị đi vào vận hành. Trong số này, Flamingo Cát Bà Beach Resort trở thành tâm điểm của khu vực với vị trí đắc địa cùng các loại hình sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Vẫn lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc xanh đã trở thành bản sắc của thương hiệu Flamingo, tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5* đầu tiên tại Cát Bà bao gồm ba tòa tháp được phủ xanh tới từng không gian sống. Dự án sở hữu những căn biệt thự trên cao sang trọng kết hợp phòng nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống 156 dịch vụ và tiện ích giải trí luôn sẵn sàng đáp ứng những trải nghiệm mới lạ của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Từ chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng với những hệ thống Spa, xông hơi, bùn khoáng, khu massage, trị liệu, các dịch vụ làm đẹp hay tổ hợp Onsen, Gym, Yoga với hệ thống bể Massage nước, bể sục, bể tắm onsen kết hợp sân vườn, dịch vụ gym, yoga… đến chuỗi tiện ích giải trí bao gồm trung tâm vui chơi hiện đại hàng đầu cung cấp các dịch vụ đa dạng như Game Center, Night Club sôi động… hay trung tâm giải trí biển với câu lạc bộ du thuyền đẳng cấp, bến du thuyền sang trọng…

Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội nhận định: "Flamingo Cát Bà Beach Resort mặc nhiên không có đối thủ tại đảo Cát Bà, từ quy mô, vị trí cho đến không gian nghỉ dưỡng thời thượng và hiện đại. Trong tương lai không xa, sẽ có một lượng lớn khách du lịch khi đến với Cát Bà mặc định tới với resort này, đặc biệt là dòng khách nước ngoài với nhu cầu vô cùng khắt khe về chất lượng nghỉ dưỡng. Dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tiếp theo tại Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu du lịch Cát Bà khởi sắc và đẳng cấp hơn, đồng thời mang đến cơ hội đầu tư, sinh lời hấp dẫn cho những nhà đầu tư bất động sản nhanh nhạy đón đầu xu hướng."

Được biết, tiếp nối những thành công của giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort với tòa Forest on the Sand sẽ chính thức được ra mắt vào trung tuần tháng 6 tới đây. Thông tin này nhanh chóng tạo nên sức hút giới đầu tư bất động sản tại khu vực Miền Bắc.

Ông Trương Xuân Quý, đại diện chủ đầu tư dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort chia sẻ: "Ngay từ đầu tháng 5, chúng tôi đã liên tục nhận được hàng loạt cuộc gọi hỏi về mức giá cũng như những thông tin chi tiết về giai đoạn 2 của dự án, mà cụ thể là tòa Forest on the Sand với dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng trên cao ưu việt và thời thượng. Thậm chí, trên mạng xã hội đã có những thông tin không thực sự chính xác về dự án cũng như mức giá bán. Cũng nhân dịp này, chúng tôi sẽ đưa những chính sách ưu đãi lớn cùng nhiều phần quà có giá trị cho các khách hàng quan tâm đầu tư dự án".